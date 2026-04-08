ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペア解説で注目を浴びた元フィギュアスケーターの高橋成美さん（34）が、7日放送のABCテレビ「相席食堂」（火曜夜11・20）にVTR出演。引退後に通った養成所を明かした。同番組ロケ冒頭、茨城県ひたちなか市のスケートリンクで見事に滑走する姿を披露した高橋さん。「どうして私がこんなに気合いが入っているか。それは今、タレントとしても宇宙一を目指しているからです」と