敵地ブルージェイズ戦米大リーグのドジャースは7日（日本時間8日）、カナダ・トロントでブルージェイズと戦っている。先発の山本由伸投手は7回途中まで投げ1失点。無死一、三塁のピンチを招いて降板した。ただ2番手で登板したアレックス・ベシア投手が魂のリリーフを見せ無失点で切り抜けると、日本のファンからは感謝の言葉があふれた。山本は6回まで3安打1失点、6奪三振の快投を見せた。この回を終えた後、ベンチでシャドー