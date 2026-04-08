社民党の福島党首は8日、党首選挙開票後の会見で、敗れた大椿裕子元参院議員とラサール石井参院議員の発言を司会者が許さなかったことについて、「私の配慮が足りなかった」として謝罪した。社民党の党首選挙には、福島氏、大椿氏、ラサール石井氏の3人が立候補し、6日に行われた決選投票の開票後の新党首会見には当選した福島氏に加え、大椿、ラサール石井の両氏も同席していた。記者が大椿氏とラサール石井氏にもコメントを求め