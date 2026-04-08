大谷が第3打席でアクシデントに見舞われた(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間4月7日、敵地でのブルージェイズ戦に「1番・DH」で先発出場。チームは4−1で勝利し、5連勝を飾った。先発の山本由伸は今季2勝目となった。【動画】捕手自身も手を痛める…大谷翔平、打席でアクシデント発生のシーン大谷は初回の第1打席で四球を選び、これで42試合連続出塁となり、2009年のイチローが持つ日本選手記録の43試合まであと「