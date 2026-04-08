相席スタートの山添寛 （C）ORICON NewS inc.オリコンニュース

山添寛、財布の中身は1000円「食い逃げ？」14万円の会計で大ピンチ

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 相席スタート山添寛が7日の「深夜のダイアン」に出演した
  • 所持金1000円という状況で、高額な食事代を支払うことになった山添
  • 共演者からは「食い逃げ?」との声も上がり、最終的に津田篤宏が立て替えた
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