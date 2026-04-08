名古屋港金城ふ頭でドリフト走行をしたとして、男3人が逮捕されました。 【写真を見る】名古屋港金城ふ頭で“ドリフト走行”した疑い 20～30代の男3人逮捕 ｢詳しく覚えていない｣など容疑否認 逮捕されたのは、愛知県一宮市のアルバイト 田島裕太容疑者（27）ら、20代から30代の男3人です。 警察によりますと、3人は去年4月名古屋港金城ふ頭の公道で、ナンバープレートを隠した車でドリフト走行をした、道交法