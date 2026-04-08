イラク国内の親イラン民兵組織に拉致されていた米国人フリーランス記者が、拘束から1週間で解放された。7日（現地時間）、ニューヨーク・タイムズ（NYT）など現地メディアの報道によると、中東地域で活動してきた米国籍のジャーナリスト、シェリー・キトルソン氏（49）が、イラク内の親イラン武装勢力「カタイブ・ヒズボラ」により1週間拘束された後、同日解放された。今回の事件は、2月28日に米国の対イラン軍事行動が開始されて