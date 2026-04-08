ＪＲＡは８日、石神深一騎手（４３）＝美浦・フリー＝が４月３０日をもって引退すると発表した。引退後は美浦・柄崎厩舎で調教助手を務める予定で、４月１８日に中山競馬場で引退式が行われる。石神深は「子どもが２人とも競馬場に入りますし、自分としてもジャンプのＧ１を勝って、やりきった思いです」とコメントした。０１年３月にデビュー。同騎手は障害界の絶対王者オジュウチョウサンの主戦を務め、１６年中山グランドＪ