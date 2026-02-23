2月21日、朝の情報番組『朝だ! 生です旅サラダ』（テレビ朝日系、以下『旅サラダ』）が放送された。番組に出演したゲストに対する勝俣州和の“イジり”が一部の視聴者から疑問を持たれているようだ。

毎回、番組の出演ゲストが全国各地の名所をめぐる模様をVTRとともに紹介するのが恒例だが、今回は冬の青森の映像が流れた。

「ゲストはソプラノ歌手の岡本知高さん。樹氷を間近に堪能したり、温泉宿のグルメをリポートしました。凍った湖の上を歩くロケでは、氷を突き破ってしまい、上半身まで身体が浸かるハプニングもありましたが、岡本さんは『いい湯だな』と冗談を言って、スタジオを湧かせていました」（スポーツ紙記者）

体を張った岡本のロケに関して、Xでは

《岡本さん、歌手と思えないほど体張りまくりですんごい》

など、微笑ましく見る声があがっている。一方で、映像を見ていた勝俣に関しては、

《コメントに気遣いも品もない》

《失礼なヤツだな》

といった厳しい声も聞かれていたのだ。

「岡本さんがスノーシューズを借りる映像が流れた際、ワイプで勝俣さんが『歩けるの？ 体重が重いから。埋まっちゃうんじゃないの？』と冗談交じりに話していました。ロケ中、岡本さんは体重が100キロを超えていることを自虐的に話していたので、勝俣さんもイジったのだと思われます。

勝俣さんが仲のいい共演者を茶化すのはめずらしくありませんが、スタジオで静かにロケの映像を視聴するなか、“体型イジり”をしたことで、疑問を抱く人もいたのかもしれません」（芸能記者）

季節を問わず七分丈ズボンを履き、ハイテンションで共演者に接するキャラクターが認知されている勝俣。ただ、体型をネタにしたことでSNSをざわつかせるのは初めてのことではない。

「2024年10月に大仁田美咲アナウンサーが、富山県黒部市で有名なとんかつ店や牧場を訪れたロケの映像が紹介されたときのことです。とんかつ店を撮影した後、牧場のカフェに行きました。牧場のスタッフは“ふくよかな男性”だったのですが、勝俣さんは『この人がとんかつ屋さんでいいんじゃない？』とコメントし、SNSで『失礼だよ』という指摘があがってしまったのです。

かつては芸人にとって“当然”だった体型イジりですが、近年のバラエティ番組では意見がわかれるようになってしまいました。芸人同士ならともかく今回のように、あまり面識のない相手を茶化すような勝俣さんのスタイルに疑問を持たれることも増えているようです」（同前）

明るい言動は勝俣の持ち味だが、相手の体型をネタにするのは注意が必要かもしれない。