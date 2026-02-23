【いたずらぐまのグルーミー】スマホホルダー付きネックストラップ！
アイピーフォーより、「いたずらぐまのグルーミー ネックストラップ」を2026年2月下旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定だ。
＞＞＞グルーミーのネックストラップをチェック！（写真6点）
『いたずらぐまのグルーミー』は、グルーミーはピティーくんの飼いぐま。
いつもいっしょの2人だけど、ちょっと遊ぶだけでピティーくんは満身創痍。
くまと暮らすってたいへんだね。
今日もピティーくんは大好きなグルーミーとの共存を試みるのでした。
そんな、2025年で誕生25周年を迎えた『いたずらぐまのグルーミー』から、ストラップコレクションがカプセルトイに登場する。
グルーミーの ”ちょっぴり凶暴×可愛い” 魅力が溢れて、首元がパッと映えるポップなデザインでの展開となっている。
グルーミーの可愛いイラストがプリントされたスマートフォンホルダーとストラップがセットとなっており、ストラップは斜めがけもしやすい全長約1150mmで長さ調節が可能。ナスカンが両端に付属しているので、様々なアイテムに取り付けやすく、スマートフォンはもちろん、IDケースやペンライトに装着するなど、用途はいろいろ。
グルーミーを身につけてちょっぴり刺激的な毎日を送っちゃおう！ ぜひこの機会にゲットしてみて。
（C）2000-2026 MORI CHACK All Rights Reserved.
