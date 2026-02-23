77万回視聴され2.7万「いいね」を獲得しているのは、NNNから派遣されてきたと見られる子猫の姿。視聴者のあいだでは「野良猫さんたちには情報網があるっていいますよね」「猫の神様は助けてくれる人の所に子猫送り込んでくるらしいですよ」と、さまざまなウワサが囁かれていました。

【動画：突然玄関に現れて『鳴いていた子猫』→ご飯をあげてみると……『心温まる話』】

玄関から来た礼儀正しい子猫

Instagramアカウント「にゃんぐるみ♡」に投稿されたのは、ある日突然現れた子猫の驚きの行動。きちんと玄関から「すみませーん」とばかりに鳴きながら姿を現したそうです。「NNN（ねこねこネットワーク）」から挨拶は大事だと教わってきたのでしょうか。

必死ににゃーにゃー鳴いていたとのことで、どうやらおなかが空いていた様子。「なんかくださーい！」「たべものありますかー？」と訴えていたようです。とても礼儀正しい子猫ちゃんですね。

うみゃいうみゃい

実は、ちょうど他にも子猫を保護したばかりだった投稿者さん。おうちには子猫用の離乳食があったそうで、小さな来訪者に与えてあげられたといいます。離乳食があることまでリサーチ済みとは、さすがはNNNです…！

子猫はよほどおなかが空いていたのか「うみゃいうみゃい」とおしゃべりをしながら夢中でごはんを食べたとのこと。子猫によく見られる行動といわれていますが、思わず声が出てしまうほどおいしかったのかと思うと微笑ましいです。

無事に里親が決定

元気いっぱいにごはんを食べた子猫ちゃんでしたが、ノミの駆除と虫下しの治療が必要だったそう。厳しい外の世界でがんばって生きてきたことがわかります。治療を終えるとすぐに里親さんが決まったそうで、現在は幸せに暮らしているそうです。

実は投稿者さんは、これまで保護猫・迷子猫などを80匹以上保護してきた方だそう。今回の子猫も、優しい里親さんにつなげてもらおうと思って訪ねてきたのかもしれませんね。投稿者さんのおうちはNNNにしっかり登録されているのでしょう。

NNNを通して訪ねてきたと見られる子猫がおいしそうにごはんを食べる様子には、視聴者から「ウマウマって食べてる～」「yummy yummy！！って聞こえる」と歓喜のコメントも集まっていました。

Instagramアカウント「にゃんぐるみ♡」には、保護された猫ちゃんやわんちゃんの姿の他、投稿者さんが制作された猫のぬいぐるみ“にゃんぐるみ”も投稿されていますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「にゃんぐるみ♡」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。