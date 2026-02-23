この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「AIに“お前はどう思う？”と聞く人は危ない」AI作曲時代に仕事が奪われる音楽家の決定的特徴

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ロックバンド「QOOLAND」の平井拓郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「バンドマンしか知らないセカイ」で「『AIに勝てる』と思ってるバンドマンが一番危ない理由」と題した動画を公開。進化を続けるAI作曲技術に対し、音楽家が今後どのように向き合っていくべきか、そしてAI時代に「生き残る音楽家」と「消える音楽家」の違いについて持論を展開した。



動画は、視聴者から寄せられた「AIによる作曲をどう思いますか？」という質問から始まった。平井氏はまず、自身がAIに作らせたという楽曲「1.5軍バンドマンのテーマ」を公開。そのクオリティの高さに「問題なのは、めちゃくちゃ良いってことだよね」と驚きを隠せない様子を見せた。この楽曲は、過去の動画で語った内容をChatGPTで歌詞にし、それを音楽生成AI「Suno」で作曲したものだと明かし、特にボーカルの質の高さは「こんなやついないもん」と絶賛した。



その上で平井氏は、AIに仕事を奪われるかどうかの分かれ目は、作家としての能力だけでなく、人間的な部分にあると分析。現在、仕事が取れている作家は「作家としての能力で5～7割、残りは『ええやつやから』取れてると思う」と語り、クライアントとの円滑なコミュニケーションや納期前の複数提案といった、人間ならではの信頼関係や気配りが重要だと指摘した。



一方で、AIに仕事を奪われる可能性が高い人物として「物の価値を自分で判断できない人」を挙げる。AIが複数の選択肢を提示した際に「お前はどう思う？」とAIに判断を委ねてしまうような、自身の感性や価値基準を持たない人は危ういと警鐘を鳴らした。



結論として平井氏は、AIを恐れたり否定したりするのではなく、歴史が示すように新しいテクノロジーは受け入れるべきだと主張。「自分の感性こそがAIに対抗する1番の武器になる」と語り、AIが作ったものを評価し、編集する能力こそが、これからの音楽家に求められると締めくくった。