2月23日は天皇誕生日。今の日本に生きる私たちにとって、この日は「祝日」として自然に受け止めている人も多いだろうが、その裏には一人の人間として歩んできた今上天皇の長い人生がある。今回は、徳仁陛下が誕生した1960年2月23日から、これまでの歩みを振り返ってみたい。

1960年2月23日、東京で生まれた徳仁親王（当時）は、父である明仁上皇、母である美智子さまの第一子として誕生した。戦後初の「国民に寄り添う皇室」を象徴する両親のもとで育ったことは、陛下の価値観や姿勢に大きな影響を与えたと言われている。

幼少期から、陛下はとても穏やかで優しい性格だったそうだ。動物や自然に親しみ、昆虫採集や川遊びを楽しむ姿は、どこにでもいる少年と変わらなかったという。一方で、皇太子としての自覚も早くから育まれ、公の場に立つ経験を重ねながら「見られる存在」としての人生も歩み始めていた。

学業面では、学習院で幼稚園、初等科から大学まで進学し、歴史や水運史を専門に研究した。特に「水」に関するテーマへの関心は深く、日本や世界の河川交通の歴史を丹念に調べ上げる姿勢は、学者肌とも言われたほどだ。その後、イギリスのオックスフォード大学に留学し、海外での生活を経験する。異文化の中で一般学生と同じように暮らした時間は、陛下の視野を大きく広げた。

この留学経験は、後の国際親善や外交の場面でも生きている。英語でスピーチをこなし、各国の要人と自然体で交流する姿は、日本の天皇像に新しい風を吹き込んだとも言えるだろう。

1993年には雅子さまと結婚し、皇室に新たな時代の空気が流れ始めた。外交官として活躍していた雅子さまとの出会いは、陛下にとって人生の大きな転機だった。公務の重圧や皇室という特殊な環境の中で、家族として支え合いながら歩んできた姿は、多くの国民の共感を呼んできた。

2001年には愛子内親王が誕生し、陛下は一人の父親としての顔も持つようになる。記者会見などで見せる柔らかな表情や、家庭について語る言葉からは、深い愛情が伝わってくる。皇室という枠を超えて、「家族を大切にする父親」としての姿は、現代の日本人にも親しみやすい存在となった。

そして2019年、父・明仁上皇の退位に伴い、徳仁陛下は第126代天皇として即位した。戦後生まれ、憲法のもとで育った天皇として、「象徴とは何か」を常に考え続けながら、その役割を模索している。

陛下が繰り返し口にしているのが、「国民に寄り添う」という言葉だ。災害被災地への訪問では、一人ひとりの目を見て声をかけ、決して形式だけの慰問に終わらせない姿勢が印象的だ。東日本大震災や豪雨災害など、困難な状況にある人々のそばに立ち続ける姿は、象徴天皇としての在り方を体現している。

また、環境問題や水資源への関心を公務にも反映させ、国際会議でメッセージを発信するなど、現代的なテーマにも積極的に向き合っている。単なる伝統の継承者ではなく、「今の時代に必要な象徴像」を模索する姿がそこにはある。

1960年に生まれた一人の少年が、時代の変化とともに成長し、日本の象徴として立つまでの道のりは決して平坦ではなかったはずだ。それでも、穏やかさと誠実さを失わず、国民との距離を縮め続けてきたことこそが、今上天皇の最大の魅力だろう。

2月23日の天皇誕生日は、単なる祝日ではなく、こうした人生の積み重ねに思いをはせる日でもある。陛下が歩んできた道を振り返ることで、日本という国がどんな時代をくぐり抜けてきたのか、そしてこれからどんな未来を目指していくのかを考えるきっかけにもなる。

穏やかでありながら芯の強い今上天皇。その生い立ちは、まさに現代日本の歴史と重なり合いながら続いてきた物語なのだ。これから先も、国民とともに歩む象徴として、静かに、しかし確かにその存在感を示し続けていくのだろう。

文/志水優 内外タイムス