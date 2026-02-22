Image: FLEXILife〈フレキシライフ〉

夕食後のリビング、子どもが宿題を広げるときの明かりとして。さらに、もしもの停電時には自動で点灯して周囲を照らす安心機能まで搭載。

今回ご紹介するのは、日常の何気ないシーンを1つの灯りでつなぎ、一家に一台あると安心な「二刀流デスクライト」です。

学びの時間を照らす――最大1300lmとRa93の実力

Image: FLEXILife〈フレキシライフ〉

コンセントをはじめ、AC給電時の「二刀流デスクライト」の明るさは最大約1300lm。広いリビングテーブルの隅々まで光が届くので、家族でテーブルを囲んで作業をするときに重宝します。

7段階の調光： 宿題の内容や時間帯に合わせて、細かく光の強さを選べます。 DC調光方式： フリッカー（ちらつき）を抑える仕組みで、長時間の学習でも使いやすい設計。 演色性Ra93： 高い色再現性を持ち、図鑑のカラー写真や絵本の挿絵もきれいに見えます。

子どもの勉強を見ている横で、つい自分も読書にふけってしまいそう。色鉛筆の微妙な違いがわかる光って、子どもの学習環境としてはけっこう大事だと思います。

寝室に連れていける、穏やかな灯り

Image: FLEXILife〈フレキシライフ〉

「二刀流デスクライト」はコードレスでの使用も可能。自由に持ち運べるので、デスクから寝室への移動もケーブルを気にしなくてすみます。寝る前にベッドサイドで数ページだけ本を読む、そんな時間にちょうどいい存在です。

Image: FLEXILife〈フレキシライフ〉

「二刀流デスクライト」の電池駆動時の最大光量は約450lm。就寝前の読書灯としては十分な明るさで、7段階調光の低い設定にすれば、寝入りを妨げない柔らかな光になります。

付属の充電式ニッケル水素電池（2500mAh×4本）は、本体に装着したまま充電が可能。電池が劣化したら、充電池を交換して長く使い続けられるのが嬉しいポイントです。

もしもの夜に、自動で灯る安心

Image: FLEXILife〈フレキシライフ〉

さらに「二刀流デスクライト」は緊急時にもしっかり頼りになります。もしAC給電中に停電が起きても、電池が入っている状態であればライトが自動で点灯。

自動点灯： 4段階の明るさで約10分間点灯。 状況通知： その後、停電ランプが約24時間点滅して知らせてくれます。

さらに、単3乾電池からスマホへの緊急充電にも対応。シャットダウン状態のスマホに約3時間で約900〜1600mAhを充電できるので、連絡手段の確保に役立ちます。

Image: FLEXILife〈フレキシライフ〉

USB PD対応のACアダプターと単3電池の2WAY電源。この仕様のおかげで、たとえばコンセントが遠いキッチンや一時的に作業場にしたいテーブルなど設置場所を選びません。アルカリ乾電池なら、一番低い明るさで約39時間、充電池の満充電なら最大光量で約3時間の点灯が可能です。

Image: FLEXILife〈フレキシライフ〉

暮らしの動線に自然と収まり、機能が過不足なくデザインされた「二刀流デスクライト」。今のデスク環境に少し物足りなさを感じているなら、この「多機能すぎない多機能さ」をぜひチェックしてみてください。

1300lmの明るさと目にやさしいDC調光。日常も停電も支える二刀流デスクライト 6,240円 【数量限定 20%OFF】二刀流デスクライト 1台 商品をチェックする

Image: FLEXILife〈フレキシライフ〉

