あと1品に！5分で完成の「もやしサラダ」

家計にやさしい「もやし」を使って、副菜をあと1品作ってみませんか。バリエーションがあるので、毎日でも飽きずに食べられます。

▼子どもが喜ぶごま風味サラダ

ゆでたにんじんともやしを、たっぷりのすりごまやポン酢であえます。お子さんでも食べやすい味つけが好評です。





▼あっという間になくなる！中華風サラダ

乾燥わかめともやしをレンチンするだけで手軽に作れる中華サラダ。ごま油やのりの風味で止まらないおいしさです。



▼さっぱり！きゅうり＆もやしのツナサラダ

ノンオイルのツナ缶を使ってさっぱりと仕上げます。味つけは塩のみでシンプルに。



▼簡単に味が決まる！もやし＆にらのピリ辛サラダ

にんにく、豆板醬がベースの調味液であえるだけの簡単サラダは、おつまみにもぴったりです。







いろいろな料理に活躍するもやしは、冷蔵庫にあるととても便利。さまざまな味つけで楽しめたり、包丁で切る手間もないのが嬉しいですね。あと1品ほしいときに重宝するもやしサラダ、ぜひお試しください。

