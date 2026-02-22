大沢尚美さんは、家計も子育てもすべて夫に任せ専業主婦として暮らしてきた。安定した生活が続くと思っていた矢先、夫が性犯罪で逮捕されその日常は終焉を迎える。貯金がないにもかかわらず、膨れ上がる裁判費用……。そして訪れる離婚の危機。犯罪加害者家族の支援を展開する筆者が、夫に依存しきった女性の人生を追う。※本稿は、NPO法人World Open Heart理事長の阿部恭子『お金持ちはなぜ不幸になるのか』（幻冬舎）の一部を抜粋・編集したものです。本記事で紹介する事例は個人が特定されないよう修正を加え、登場人物はすべて仮名としています。

強制性交罪で逮捕され

懲役5年の判決を受けた夫

性犯罪者――。夫は過去に強制性交罪で逮捕され、懲役5年の判決を受け、収監されていました。夫がレイプした女性は、私のかつての同僚で親友でした。夫は最初から、私ではなく親友のことが好きだったのです。

夫が言う「性犯罪者に与えられた罰」とは、愛していない女性を抱かなければならないことなのでしょう。夫にとって、好きでもない私とのセックスはレイプされているようなものなのかもしれません……。

私と夫は、かつて東京の大企業に勤めていました。夫とは社内恋愛で結婚しました。私は短大卒で一般職。私に出世願望など一切なく、できるだけ早くに結婚し、子どもを産んで家庭に入ることが夢でした。

今は都会では専業主婦が少数のようですが、田舎ではそれほど珍しくないし、私の母も親戚の女性たちもほとんど専業主婦で、それが当たり前だと思って育ってきた世代です。

夫がレイプした女性、伊藤香奈は大学院卒で、留学経験もある女性でした。香奈はプレゼン能力が高くアイディアも豊富で、有能な女性が入ったと社内でも評判になるほどでした。

「先輩」

同い年だけど入社が早い私のことを、香奈はそう呼んで慕ってくれていました。

