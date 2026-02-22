プロ・リーグ 25/26の第26節 サンジロワーズとアントワープの試合が、2月22日04:45にスタッド・ジョゼフ・マリアンにて行われた。

サンジロワーズはプロミス・アキンペル（FW）、モハメド・フセイニ（FW）、アヌアル・アイトエルハジ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアントワープは綱島 悠斗（MF）、野沢 大志ブランドン（GK）、ギュラノ・ケルク（FW）らが先発に名を連ねた。

前半終了間際にスコアが動く。44分に試合が動く。アントワープの選手によるオウンゴールによりサンジロワーズが先制。

ここで前半が終了。1-0とサンジロワーズがリードしてハーフタイムを迎えた。

51分アントワープが同点に追いつく。ビンセント・ヤンセン（FW）のアシストからアンソニー・バレンシア（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

67分、サンジロワーズは同時に2人を交代。アヌアル・アイトエルハジ（MF）、ギリェルモ（FW）に代わりロブ・スクーフス（MF）、ルイス・パトリス（DF）がピッチに入る。

76分、サンジロワーズが選手交代を行う。プロミス・アキンペル（FW）に代わりBiondic Mateo（FW）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

87分、サンジロワーズは同時に2人を交代。カミエル・バンデペール（MF）、モハメド・フセイニ（FW）に代わりベスフォルト・ゼネリ（FW）、マルク・ギーガー（FW）がピッチに入る。

後半終了間際の90+1分サンジロワーズが逆転。アナン・カライリ（FW）のアシストからロス・サイクス（DF）がヘディングシュートを決めて2-1と逆転する。

その後もアントワープの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、サンジロワーズが2-1で勝利した。

なお、アントワープに所属する綱島 悠斗（MF）はフル出場した。野沢 大志ブランドン（GK）はフル出場した。

