¸µË½ÁöÂ²ÁíÄ¹¡¦µÈ±Ê·¼Ç·Êå¡Ö¥Ð¥Ã¥¥Ð¥¤Ë¤·¤Æ¤ä¤ë¤è¡ª¡×¤Û¤Ü½é¿´¼Ô¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³¾¡Éé¤Ç¤Ä¤¤¤Ë¸«¤»¤¿ËÜµ¤¤Ç¾×·âKO¤Î½Ö´Ö
¡¡³ÊÆ®µ»³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤¢¤ê¡¢¸µËÌ´ØÅìºÇ¶¯Ë½ÁöÂ²ÁíÄ¹¤ÎµÈ±Ê·¼Ç·Êå¤¬¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³¥Û¡¼¥ë¤ÇÒöÓ¬¤ò¾å¤²¤¿¡£2·î20Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ñ¡¼¥é¡¼¥«¥ÁÀ¹¤êABEMAÅ¹¡×¤Î¿Íµ¤´ë²è¡ÖÌ¤Íè¤òÍ½ÃÎ¤·¤ÆBET ÆÉ¤ß²¦¡×¤Ç¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³¡Öe Åìµþ¶ô¼ï¡×¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¿µÈ±Ê¤¬¡¢·àÅª¤Ê¥É¥é¥Þ¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Ñ¥Á¥ó¥³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥Ð¥Ã¥¥Ð¥¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µÈ±Ê·¼Ç·Êå¤ÎÉ½¾ð
¡¡¼ÂÀï³«»Ï¤«¤é1»þ´ÖÈ¾¤¬·Ð²á¤·¡¢¸åÇÚ¤ÎºÙÀî°ìñ¥¤¬¥é¥Ã¥¡¼¥È¥ê¥¬¡¼ÆÍÆþ¤ÇÀä¹¥Ä´¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢µÈ±Ê¤Ï¤¤¤Þ¤ÀÅö¤¿¤ê¤Ê¤·¤È¤¤¤¦¶ì¤·¤¤Å¸³«¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿ ¡£ºÙÀî¤«¤é¡Öµ¤¤Þ¤º¤¤¤ó¤ÇÅö¤Æ¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿¶¤é¤ì¡¢ÉÔËþ¤½¤¦¤Ê¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿µÈ±Ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢259²óÅ¾ÌÜ¤Ç¤Ä¤¤¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬ÅþÍè¤¹¤ë¡£
¡¡Àè¥Ð¥ìÍ½¹ð¤¬È¯À¸¤·¡¢¤¢¤ÎÉÔÅ¨¤ÊÃË¤¬¡ÖÍê¤à¡ª¡×¤È¿ÀÍê¤ß¤ò¤¹¤ë»Ñ¤Ë¡¢¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡¦¿¹ÅÄÅ¯Ìð¤â¡Ö¤¢¤Î¶þ¶¯¤ÊÃË¤¬¡ª¡×¤È¶ÃØ³¤ÎÀ¼¡£´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢ÀÖÊÝÎ±¤äÀÖ¥Æ¥í¥Ã¥×¤È¤¤¤Ã¤¿¿®ÍêÅÙ¤Î¹â¤¤±é½Ð¤¬¼¡¡¹¤È½Å¤Ê¤ë¤È¡¢µÈ±Ê¤Ï³ÊÆ®²È¤é¤·¤¯¡Ö¥Ð¥Ã¥¥Ð¥¤Ë¤·¤Æ¤ä¤ë¤è¡ª¡×¤ÈÂæ¤Ë¸þ¤±¤Æµ¤¹ç¤¤¤òÃíÆþ¤·¤¿ ¡£
¡¡¥Ð¥È¥ë¤Î¹ÔÊý¤ò¸«¼é¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢¿¹ÅÄ¤¬¡Öº£Æü¤Ï¤â¤¦¡¢¤³¤Î¿ÍÅö¤¿¤é¤ó¤È»×¤¦¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¸«¼è¤ê¿Þ¡¦À¹»³¿¸ÂÀÏº¤é¤ÏÇ®¤¤±é½Ð¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£·ë²Ì¤Ï¸«»ö¡¢8¿ÞÊÁ¤¬Â·¤Ã¤ÆÂçÅö¤¿¤ê¡£KOÀ£Á°¤ÎÅ¥¾Â¾õÂÖ¤«¤é¡¢ÅÚÃÅ¾ì¤Ç¼¹Ç°¤Î¡ÈµÕÅ¾KO¡É¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡ÂçÅö¤¿¤ê¸å¤ÏµÈ±Ê¤â¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¡¢Åö¤¿¤Ã¤Æ¡ª¡×¤È°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¡¢ºÙÀî¤È2¿Í¤Ç¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë°ìËë¤â¡£¤½¤Î¸å¡¢µÈ±Ê¤â¸«»ö¤Ë¥é¥Ã¥¡¼¥È¥ê¥¬¡¼¤ØÆÍÆþ¤·¡¢°ì»þ¤Ï1Ëü6000È¯¤òÄ¶¤¨¤ëÌÔÄÉ¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥À¡¼¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Î°ÕÃÏ¤ÈÄìÎÏ¤ò¥Ñ¥Á¥ó¥³¥Û¡¼¥ë¤Ë¹ï¤ß¹þ¤ó¤À¡£
