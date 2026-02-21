¡Ô¡Ö¤¸¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤¢¤ÀÌ¾¤ÎÍ³Íè¤Ë¡ÕÅ·¹ÄÊÅ²¼¡¡¹ñºÝ¿ÆÁ±¤Î¾ì¤Ç¤âÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¡Ä³Ø½¬±¡ÃæÅù²Ê¤«¤éÂ³¤¯¡ÖËßºÏ¹¥¤¡×¤ÎÁÇ´é
¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¿äÄê¼ùÎð¤¬400Ç¯¶á¤¤¸ÞÍÕ¾¾¤òÁ°¤Ë¡¢¤½¤¦½Ò¤Ù¤é¤ì¤¿Å·¹ÄÊÅ²¼¡£²í»Ò¤µ¤Þ¤È°¦»Ò¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤Ë¡¢2·î17Æü¡¢Åìµþ¡¦¾åÌî¤ÎÅìµþÅÔÈþ½Ñ´Û¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖÂè100²ó¹ñÉ÷ËßºÏÅ¸¡×¤ò´Õ¾Þ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÆüËÜËßºÏ¶¨²ñ¤ÎÌ¾ÍÀÁíºÛ¤òÌ³¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¿®»Ò¤µ¤Þ¤¬°ÆÆâÌò¤È¤·¤Æ¤È¤â¤Ë²ñ¾ì¤ò²ó¤ê¡¢¤´°ì²È¤È¿®»Ò¤µ¤Þ¤Ï¤«¤¬¤ß¤³¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆËßºÏ¤ò¸«Æþ¤é¤ì¤¿¡£
¡ÖÅ·¹ÄÊÅ²¼¤ÏÀÎ¤«¤éËßºÏ¤Ë¿¼¤¤´Ø¿´¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤Ë¤â1993Ç¯¤«¤é¤¿¤Ó¤¿¤ÓÂ¤ò±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²í»Ò¤µ¤Þ¤âËßºÏ´Õ¾Þ¤¬¤ª¹¥¤¤Ê¤³¤È¤«¤é¡¢¤ªÆó¿Í¤ÇÅ¸Í÷²ñ¤òË¬¤ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Û¤É¡£°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬°ì½ï¤Ë¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢2024Ç¯2·î°ÊÍè¡¢¤³¤ì¤Ç2²óÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê¹Ä¼¼Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
ÊÅ²¼¤ÎËßºÏ¹¥¤¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ÏÌó50Ç¯Á°¡¢³Ø½¬±¡ÃæÅù²Ê»þÂå¤Þ¤Ç¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¡£°ÊÁ°¡¢ÊÅ²¼¤Î½éÅù²Ê»þÂå¤«¤é¤ÎÍ§¿Í¤Ï¡¢ËÜ»ï¤Î¼èºà¤Ë¤³¤¦ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÃæÅù²Ê¤Î¤³¤íÅ·¹ÄÊÅ²¼¤ÏËßºÏ¤¬¤ª¹¥¤¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¡È¤¸¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤¢¤ÀÌ¾¤ÎÍ³Íè¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ë±éÁÕ²ñ¤Ç¡ØGÀþ¾å¤Î¥¢¥ê¥¢¡Ù¤ò±éÁÕ¤µ¤ì¤¿Å·¹ÄÊÅ²¼¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¡ØºÇ¶áËßºÏ¤Ë¶Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Í§¿Í¤Î°ì¿Í¤¬¡Ø¤½¤ì¤¸¤ã¡¢¤¸¤¤¤µ¤ó¤À¤Í¡Ù¤È±þ¤¸¤ë¤È¡¢ÊÅ²¼¤¬¡Ø¤À¤«¤é¡¢¤¸¤¤¤µ¤ó¡ÊGÀþ¡Ë¾å¤Î¥¢¥ê¥¢¤Ê¤ó¤À¤è¡Ù¤È¤ªÅú¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÂç¾Ð¤¤¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³Ø¹»Æâ¤Î¿¢ÌÚ¤äËßºÏ¤ò¸«¤Æ¤è¤¯»Þ¤Ö¤ê¤òË«¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤Î¤³¤í¤«¤é´Ø¿´¤ò¶¯¤¯»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ËßºÏ¤Ø¤Î¤´´Ø¿´¤Î¹â¤µ¤ò¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±¤Î¾ì¤ÇÌòÎ©¤Æ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö2025Ç¯¤Ë¥ê¥È¥¢¥Ë¥¢¤ÎÂçÅýÎÎ¤Èº©ÃÌ¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢ËßºÏ¤¬¼ñÌ£¤À¤È¤¤¤¦ÂçÅýÎÎ¤Ë¡¢¸æ½ê¤Ë¤¢¤ëÉö¤È¾¾¤ÎËßºÏ¤ÎÍ³Íè¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±Ñ¸ì¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¹Ä¼¼Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
Å·¹ÄÊÅ²¼¤Î63ºÐ¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤Ë¤Ï¡¢²í»Ò¤µ¤Þ¤È¤´°ì½ï¤Ë¡Ö¥µ¥ó¥·¥å¥æ¡×¤ÎËßºÏ¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢µÜÆâÄ£Äí±à²Ý¤¬´ÉÍý¤¹¤ëËßºÏ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¼Ì¿¿½¸¤ò¼ê¤Ë´¿ÃÌ¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤´ÍÍ»Ò¤âÆ°²è¤Ç¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¹Äµï¤Ë¤Ï¡ØÂçÆ»¡Ê¤ª¤ª¤ß¤Á¡ËÄí±à¡Ù¤È¤¤¤¦ËßºÏ¤Î»ÅÎ©¤Æ¾ì¤¬¤¢¤ê¡¢µÜÆâÄ£Äí±à²Ý¤Î¿¦°÷¤¬Ã°Àº¤ò¹þ¤á¤ÆËßºÏ¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÅ²¼¤Ï¡¢¿·Ç¯¤Î½Õ¾þ¤ê¤Ê¤É¤Ç¤³¤¦¤·¤¿ËßºÏ¤¬»È¤ï¤ì¤ë¤Î¤ò¤¤¤Ä¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Î¾ÊÅ²¼¤Ï¤È¤â¤Ë¡¢»þ´Ö¤¬µö¤»¤Ð¡ØÂçÆ»Äí±à¡Ù¤ÇÍ³½ï¤¢¤ëËßºÏ¤Î¿ô¡¹¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê´Õ¾Þ¤·¤¿¤¤¤ÈÆü¤´¤í¤«¤é¤ª¹Í¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤â»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊµÜÆâÄ£´Ø·¸¼Ô¡Ë
º£²ó¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤Ç¤Ï¤ª¤è¤½1»þ´Ö¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈËßºÏ¤ò´Õ¾Þ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÊÅ²¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢°Â¤é¤®¤Î¤Ò¤È¤È¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£