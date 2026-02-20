【ポケットモンスター ファイアレッド・リーフグリーン】 2月27日 発売予定 価格：各2,000円

ポケモンは、2月27日発売予定のNintendo Switch用RPG「ポケットモンスター ファイアレッド・リーフグリーン」において、ゲームで使う点字表を公式ページにて公開した。

ゲームボーイアドバンス用として2004年1月に発売された「ポケモン ファイアレッド・リーフグリーン」のSwitch版が配信決定。本作では一部のマップに点字が登場するのだが、これにあわせて公式ページにて点字表が公開された。

また、社会福祉法人日本点字図書館の会長を務める田中徹二氏のメッセージも掲載。点字の歴史に触れつつ、点字ならではの読み方があることに紹介し「ポケモンのゲームの中に点字がでてきたら、そういうことも思い浮かべながら、点字を読んでみてください」とコメントしている。

□「ゲームで使う点字表をチェック！」のページ

(C)2004 Pokemon. (C)1995-2004 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

