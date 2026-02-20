AI¤Ç¾ÃÌÇ¤¹¤ë»Å»ö¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Ê¤¤¡Ä¸ÛÍÑ¤ÎÀìÌç²È¤¬ÃÇ¸ÀŽ¢²ÁÃÍ¤¬·ã¸º¤¹¤ë¿¦¶ÈŽ¤À¸¤»Ä¤ë¿¦¶È¤òÊ¬¤±¤ëÍ×°øŽ£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢³¤Ï·¸¶»ÌÀ¸¡Ø³°¹ñ¿ÍµÞÁý¡¢ÆüËÜ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡Ù¡ÊPHP¸¦µæ½ê¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£AI¤Ç»Å»ö¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¾ÃÌÇ¤·¤Ê¤¤
¸½¶È¿¦ÎÎ°è¤Î¿Í¼êÉÔÂÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¼«Æ°²½¡¦¾ÊÎÏ²½Åê»ñ¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¡¢¼«Æ°²½¡¦¾ÊÎÏ²½¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢²áµî¤«¤éÏ¢ÌÊ¤È¸¡Æ¤¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¹©¾ì¤Ê¤É¤Ç¤Ï¶ËÎÏ¡¢¿Í¼ê¤ËÍê¤é¤Ê¤¤FA²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ºòº£¡¢À¹¤ó¤Ë¿·¤¿¤Ê¼«Æ°²½¡¦¾ÊÎÏ²½¤¬¶«¤Ð¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖAI¡×¤È¤¤¤¦²áµî¤Ë¤Ï¤Ê¤¤Í×ÁÇ¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢AI¤Ç¤Ê¤¯¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ç´°·ë¤¹¤ë»Å»ö¡×¡£³¨¤òÉÁ¤¤¤¿¤ê¡¢Ê¸¾Ï¤ò½ñ¤¤¤¿¤ê¡¢ËÝÌõ¤·¤¿¤ê¡¢¥ë¡¼¥ë¤Ë½¾¤Ã¤Æ½èÍý¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤¦ÃÎÅªÃ±½ã¶ÈÌ³¤Ë¸Â¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¸½¶È¿¦ÎÎ°è¤ÎÏ«Æ¯¤ÏÊªÍýºî¶È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢AI¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡ÖÊª¤òÆ°¤«¤¹µ¡¹½¡á¥á¥«¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¡×¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¥á¥«¥È¥í¥Ë¥¯¥¹³«È¯¤Ë¤Ï¶â¤È»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤ÎÏ«Æ¯¤Ï¡Öµ¡³£²½¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤Î¤Ç¤¹¡£
·Ð±Ä¶¦ÁÏ´ðÈ×ÁÏ¶È¼Ô¤ÎÉÚ»³ÏÂÉ§»á¤Î¼çÄ¥¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥é¡¼¾ÃÌÇ¡Ù¡ÊNHK½ÐÈÇ¿·½ñ¡Ë¤Ï¡¢³Î¤«¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥é¡¼¤Ï¸½¶È¿¦¤è¤ê¤â¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ç¤Î»Å»ö¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢³ä¤È´ÊÃ±¤ËÏ«Æ¯ÎÌ¤¬¸º¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢»öÌ³½èÍýÎÎ°è¤Ç¤Ï¤³¤ì¤«¤é¿ôÇ¯¤Ç³ÆÃÊ¤Ë»Å»ö¤Ï¸º¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ï°Æ³°¡¢¹âµë¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Á¢Ë¾¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÎÎ°è¤Çµ¯¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¹ÔÀ¯½ñ»Î¡¦¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¡¦»ÊË¡½ñ»Î¤Ê¤É»Î¶È¤Î¿½ÀÁ¶ÈÌ³¤Ï¡¢AI¤Ë¤è¤êÁêÅö¸º¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£ÀÇÍý»Î¡¦²ñ·×»Î¤â½ñÌÌºîÀ®¡¦¿½ÀÁ¶ÈÌ³¤Ï¸º¤ë¤·¡¢ÊÛ¸î»Î¤Ç¤â¥¤¥½ÊÛ¡Êµï¸õÊÛ¸î»Î¡Ë¤Î»Å»ö¤Ï¸º¤ë¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»Î¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¶ÈÌ³¤äÄó°Æ¶ÈÌ³¡¢ÀÞ¾×¶ÈÌ³¤Ê¤É¤Ï»Ä¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¤Ç½ñÎàºîÀ®¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Î¿Í¤ÏÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ÌôºÞ»Õ¤âÄ´ºÞÄøÅÙ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥á¥«¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¤Ç´ÊÃ±¤Ë¤Ä¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¸º¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¡£
¤³¤ì¤é¤Î»Å»ö¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢AI¤Ç¤½¤Î²ÁÃÍ¤¬Äã¸º¤¹¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£ÂÐ¿ÍÀÞ¾×¡¦Ä´À°¶ÈÌ³¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤
¤È¤³¤í¤¬¤³¤¦¤·¤¿»öÌ³¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ³ç¤é¤ì¤ë»Å»ö¤Ë½¾»ö¤¹¤ë¿Í¤Î¿ô¤Ï¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£Í»ñ³Ê¼Ô¿ô¤ò¿ô¤¨¤Æ¤â¡¢ÀÇÍý»Î8Ëü¿Í¡¢¼ÒÊÝ4Ëü¿Í¡¢»ÊË¡½ñ»Î2Ëü¿Í¡¢¹ÔÀ¯½ñ»Î5Ëü¿Í¡¢ÊÛ¸î»Î4Ëü¿Í¡¢²ñ·×»Î4Ëü¿Í¡¢ÀÇÍý»Î8Ëü¿Í¡¢ÌôºÞ»Õ32Ëü¿Í¡Ä¡Ä¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÇÌó70Ëü¿Í¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢»ñ³Ê¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤½¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
»Î¶È°Ê³°¤ò´Þ¤á¤Æ¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡Ö½ñÎàºîÀ®¡¦¿½ÀÁ¡×¶ÈÌ³¤ò¼ç¤Ë¤³¤Ê¤¹ÀìÌç»öÌ³¿¦¤Ï¤»¤¤¤¼¤¤200Ëü¿Í¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥é¡¼Á´ÂÎ¤«¤é¤¹¤ë¤È¾®¤µ¤ÊÎÎ°è¤Ç¤¢¤ê¡¢¤·¤«¤âÈà¤é¤¬Á´°÷¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤»¤¤¤¼¤¤È¾¿ô¤¬ÅñÂÁ¤µ¤ì¤ëÄøÅÙ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°ìÊý¤Ç¡¢±Ä¶È¤ä´ÉÍýÉôÌç¤À¤ÈÂÐ¿ÍÀÞ¾×¡¦Ä´À°¶ÈÌ³¤¬¼ç¤Ê¤¿¤á¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¤ª¤â¤Í¤ê±Ä¶È¤È¤«¡¢´ë²èº¬²ó¤·¤È¤«¡¢Ìµ¤¯¤¹¤Ù¤»Å»ö¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤Ï¤´¤â¤Ã¤È¤â¡£
¤Ç¤â¤½¤ì¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤À¤Ã¤ÆÍ×¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë»Ä¤êÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£AI¤Î¿Ê²½ÄøÅÙ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤»¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¥¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¼«Æ°²½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖµÒ¤Ë¤ä¤é¤»¤ë²½¡×
ÏÃ¤¬²£Æ»¤Ë°ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤Æ¡¢ËÜÂê¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö¸½¶È¿¦ÎÎ°è¡×¤Ç¤Î¼«Æ°²½¡¦¾ÊÎÏ²½¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤ÏÇÛÁ·¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬ÉáµÚ¤·¡¢³¹Ãæ¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤ÇÌµ¿Í¥ì¥¸¤ò¸«¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¾ÊÎÏ²½¤Ï¡¢Âç¤·¤ÆAI¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÇÛÁ·¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤Îµ¡Ç½¤ÈÂçº¹¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï20Ç¯¤âÁ°¤Ë³ÎÎ©¤µ¤ì¤¿ÄøÅÙ¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤¼À®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¤³¤³¤Ë¡¢¡Ö¿Í¼êÉÔÂ²ò¾Ã¡×¤Î¥¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¤À¤Ã¤¿¤éÅ¹°÷¤¬¤·¤Æ¤¤¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¡¢µÒ¤Ë¤ä¤é¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¸½ÃÊ³¬¤Î¼«Æ°²½¤È¤Ï¡¢Ìµ¿Í²½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖµÒ¤Ë¤ä¤é¤»¤ë¡á¥»¥ë¥Õ²½¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£ÇÛÁ·¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ï¡¢±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿»®¤ò´ù¤ËÃÖ¤¯¤È¤¤¤¦ÇÛÁ·ºî¶È¤ò¡ÖµÒ¡×¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
Ìµ¿Í¥ì¥¸¤Ï¡¢¥ì¥¸ÂÇ¤Á¤âÊñÁõ¤âÁ´ÉôµÒ¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¼«Æ°²½¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤À¤Þ¤µ¤ì¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«Á´Éô¡¢µÒ¤¬¤ä¤ë¤è¤¦¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤¬Âç¤¤ÊÊÑ²½¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Í×¤Ï¡¢¡Ö¥á¥«¥È¥í³«È¯¤Ë¤Ï¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ÎÉôÊ¬¤ÏµÒ¤ÎÏ«ÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÂ¾¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤«¤é¿ôÇ¯¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤«¤Ë¥»¥ë¥Õ²½¤¹¤ë¤«¡×¤¬¡¢¸½¶È¿¦¤Î¿Í¼êÉÔÂÂÐºö¤Î¥«¥®¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¡ÖRPA¡Ü¥»¥ë¥Õ²½¡×¤Ç½ÏÎýÎÎ°è¤Î¿Í¼êÉÔÂ¤â²ò¾Ã
²¿»ö¤Ë¤â¡¢¡Ö½é¤á¤Î°ìÊâ¡×¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤Î¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¥»¥ë¥Õ²½¡×¤Ë¤â¡¢ºÇ½é¤Ï°ãÏÂ´¶¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¡£Åö½é¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤âÇã¤¤ÊªµÒ¤ÏÌµ¿Í¥ì¥¸¤ËÊÂ¤Ð¤º¡¢Í¿Í¥ì¥¸¤òÁª¤ó¤À¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¡¢¼«Ê¬¤ÇÁàºî¤¹¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤«¤é¤Î10Ç¯¤Ï¤½¤Î±äÄ¹¤Ç¡¢¡Ö´ÊÃ±¤ÊAI¡Ü¼«Æ°²½¡×¤¬¿Ê¤à¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎºÝ¡ÖRPA¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬´Î¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£RPA¤È¤Ï¡¢¡Ö½ÏÎý¤·¤¿¿Í¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òAI²½¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¡£¥×¥í¤Îµ»¤ä»×¹Í¤ÏRPA¤ËÇ¤¤»¡¢ÊªÍýÅª¤Êºî¶È¤Î¤ß¿Í´Ö¤¬¤ä¤ë¡¢¤È¤¤¤¦Ê¬¶È¤Ç¡Ö¥á¥«¥È¥í³«È¯¤ò¤»¤º¤Ë¡×¾ÊÎÏ²½¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤Æ¤¤¤¯¡½¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥´¥ë¥Õ¤Î¸Ä¿Í¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¶µ´±·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¼ê¼è¤êÂ¼è¤ê»ØÆ³¤µ¤»¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢µ¤¤¬±ó¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¤Î¥á¥«¥È¥íÅê»ñ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¥´¥ë¥Õ¥×¥íAI¡×¤ò³«È¯¤·¡¢¤½¤Î¥¢¥×¥ê¤ò¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤ËÆþ¤ì¡¢¼«¤é¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÆ°²è»£±Æ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤É¤³¤¬°¤¤¤«¡×²èÁüÉÕ¤¤Ç»ØÆ³¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ê¤é¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÌÀÆü¤Ë¤â¡¢¼Â¸½¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òRPA²½¤·¡¢Â¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤ò¿Í¼ê¤¬¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤ó¾ÊÎÏ²½¤Ï¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
¢£Â¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤ò¡¢³°¹ñ¿Í¤Î½¢Ï«¤ÇÊä¤¦
¤¹¤Ç¤Ë¥³¡¼¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¶ÈÌ³¤Ï¡¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»ÆâÍÆ¤òRPA¤¬È½ÃÇ¤·¡¢ºÇÅ¬²ò¤ò²èÌÌ¾å¤Ë±Ç¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¤½¤ì¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤ë¤À¤±¡¢¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ê¤é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡¢ÌÌÅÝ¤Ê¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò³Ð¤¨¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢ÂÐ±þ¤¬¤ï¤«¤é¤º¸ÜµÒ¤«¤éÊ¸¶ç¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¸º¤ë¡£»Å»ö¤Ï³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Î¥¿¦Î¨¤Ï²¼¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢Á´¤¯¤ÎÁÇ¿Í¤Ç¤â¡¢´ÊÃ±¤ÊÆ³Æþ¸¦½¤¤ò»Ü¤¹¤À¤±¤Ç¡¢¥³¡¼¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£¿Íºà³ÎÊÝ¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤³¤ÈÀÁ¤±¹ç¤¤¤Ç¤¹¡£Ã±°Ì»þ´ÖÅö¤¿¤ê¤Î±þÅú·ï¿ô¤âÁý¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢ÄÂ¶â¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢¸½¶È¿¦ÎÎ°è¤Ç¤ÎÀäË¾Åª¤Ê¿Í¼êÉÔÂ¤Ï¡¢¡´ë¶ÈÅñÂÁ¡¦M&A¡¢¢¥»¥ë¥Õ²½¤ÈAI¡ÊRPA¡Ë¤Î³èÍÑ¤Ê¤É¤ò¿Ê¤á¡¢À¸»ºÀ¤Î¸þ¾å¤Ç¤·¤Î¤¤¤Ç¤¤¤¯¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÂ¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤ò¡¢³°¹ñ¿Í¤Î½¢Ï«¤ÇÊä¤¦¤Ù¤¡¢¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÈóÀµµ¬¸ÛÍÑÂÐºö¤â¤Ò¤¤³¤â¤êµßºÑ¤â¾Æ¤±ÀÐ¤Ë¿å
¤µ¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÂÐºö¤òÂÇ¤Æ¤Ð¡¢¤â¤¦³°¹ñ¿Í¤Ê¤ÉÉÔÍ×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦À¼¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¹ñÀ¯À¯ÅÞ¤Ç¤â¡¢¡ÖÉÔËÜ°Õ¤Ê¤¬¤éÈóÀµµ¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤òÀµ¼Ò°÷²½¤·¤ÆÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¤À¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÛÍÑ¤Î¸½¼Â¤¬Á´¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÌÑ¸À¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤ºÂè°ì¤Ë¡¢ÉÔËÜ°Õ¤Ê¤¬¤éÈóÀµµ¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¿ô¤Ï»×¤¦¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡ÖÈóÀµµ¬¸ÛÍÑ2100Ëü¿Í¡×¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤¬°ì¿ÍÊâ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î4Ê¬¤Î3¤ËÅö¤¿¤ë1500Ëü¿Í¶¯¤¬¡¢¼çÉØ¡¦¹âÎð¼Ô¡¦³ØÀ¸¤Î¥Ñ¡¼¥ÈÏ«Æ¯¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¼çÉØ¤Ï²È»ö¡¦°é»ù¤¬¤¢¤ê¡¢¹âÎð¼Ô¤ÏÂÎÎÏÅª¤Ê¸Â³¦¡¢³ØÀ¸¤Ï³Ø¶È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤¤¤º¤ì¤âÀµ¼Ò°÷¸ÛÍÑ¤òË¾¤á¤Ê¤¤¾õ¶·¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÉÔËÜ°Õ¤ÎÈóÀµµ¬¤Ï¡¢2024Ç¯»þÅÀ¤Ç180Ëü¿Í¡ÊÁíÌ³¾Ê¡ÖÏ«Æ¯ÎÏÄ´ºº¡ãÆÃÊÌÄ´ºº¡ä¡×¡Ë¡¢ÈóÀµµ¬¸ÛÍÑ¼Ô¤Î8¡ó¶¯¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡Ê¿ÞÉ½1¡Ë¡£
¢¨ÊÔ½¸ÉôÃí¡§³°ÉôÇÛ¿®Àè¤Ç¤Ï¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥¯¤ä¿ÞÉ½¤Ê¤É¤Î²èÁü¤òÁ´Éô±ÜÍ÷¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤ÏPRESIDENT OnlineÆâ¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢ÈóÀµµ¬¤Î¿Í¤òÀµ¼Ò°÷²½¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¿ô¤ÏÁ´¤¯Áý¤¨¤Þ¤»¤ó¡£²¿¤è¤ê¡¢Â¤ê¤Ê¤¤¤Î¤ÏÀµ¼Ò°÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤íÈóÀµµ¬ÎÎ°è¤Î¿Í¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£ÉÔËÜ°Õ¤ÎÈóÀµµ¬¤òÀµ¼Ò°÷²½¤·¤Æ¤â¡¢²¿¤ÎÂ¤·¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤Ò¤¤³¤â¤ê¤Î½¢Ï«Â¥¿Ê¤ò¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³Î¤«¤Ë¤½¤ì¤Ï½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¿ô¤Ï2022Ç¯¤ÎÆâ³ÕÉÜ¤ÎÄ´ºº¤ÇÁ´¹ñ¤Ë146Ëü¿Í¤Û¤É¤ËÎ±¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£²¾¤ËºÇÎÉ¤Î»Üºö¤Ç¡¢Èà¡¦Èà½÷¤éÁ´°÷¤¬½¢Ï«¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Á´¤¯¿ôÅª¤ËÂ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Î¤³¤È¤ò¡¢¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¿ÞÉ½2¤ÏÇ¯ÅÙ¤´¤È¤Ë¡¢22ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¿Í¸ý¤È65ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¿Í¸ý¤ò¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Á°¼Ô¤¬¿·¼Ò²ñ¿Í¡¢¸å¼Ô¤¬¸ÛÍÑ½ªÎ»¼Ô¤È¸«¤Ê¤¹¤È¡¢¤³¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¡ÖÃ±Ç¯ÅÙ¤ËÈ¯À¸¤¹¤ëÏ«Æ¯ÎÏ¤Î·çÂ»¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤À¤È¤³¤ÎÏ«Æ¯ÎÏ·çÂ»¤Ï30Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿ÄøÅÙ¡£
¤½¤ì¤¬2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Û¤Ü°ìÄ¾Àþ¤Ç¿¤Ó¤Æ60Ëü¿Í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ç¤â¤Þ¤À½ø¤Î¸ý¤Ç¡¢2034Ç¯¤Ë¤Ï80Ëü¿Í¡¢2038Ç¯¤Ë¤Ï100Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¡£¡Ö¤Ò¤¤³¤â¤ê¼Ô¡×146Ëü¿ÍÁ´°÷¤¬Æ¯¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Êª¤Î¿ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢Ã±¤ËÆþ¿¦À¤Âå¤ÈÂà¿¦À¤Âå¤Î¿Í¸ýº¹¤ò¼¨¤·¤¿¤À¤±¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¡65¡Á74ºÐ¤ÎÁ°´ü¹âÎð¼Ô¡¢¢¼çÉØ¥Ñ¡¼¥È½¾»ö¼Ô¡¢¤È¤¤¤¦2¤Ä¤ÎÊä´°ÁØ¤Î¿Íºà¤¬µÞÂ®¤ËºÙ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¡×¹ñÆñ¤ËÂÐÖµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆüËÜ¹ñ¤ò°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤ÊÝ¼éÀ¯ÅÞ¤ÎÊý¤¿¤Á¤³¤½¡¢¡Ö³°¹ñ¿Í¤òÇÓ½ü¤·¤í¡ª¡×¤È¶«¤ÖÁ°¤Ë¡¢¸½ºß¤ÎÆüËÜ¤Î¾õ¶·¤ò¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¥¯¥ë¥É¿Í¤ÎÉÔË¡½¢Ï«¤ÇÆüËÜ¿Í¤ÎµëÍ¿¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¡×¤Ï±³
³°¹ñ¿Í¤Î½¢Ï«¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë°Õ¸«¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÉÔÅö¤Ë°Â¤¤µëÎÁ¤Ç³°¹ñ¿Í¤¬Î®Æþ¤¹¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÄÂ¶â¤¬²¼¤¬¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Í¥Ã¥ÈÏÀÃÅ¤Ç¤âÍÌ¾¤Ê¼±¼Ô¤¬¡¢¤·¤¤ê¤Ë¤³¤ÎÏÃ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤â¡¢ÃÎ¼±ÉÔÂ¤«¤é¤¯¤ë¸í²ò¤À¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤º¡¢¸½ºß¡¢ÆÃÄêµ»Ç½»ñ³Ê¤Ç³°¹ñ¿Í¸ÛÍÑ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ëÎÎ°è¤Ï¡¢¡Ö¿ÍºàÉÔÂ¤¬¿¼¹ï¤Ê»º¶ÈÊ¬Ìî¡×¤Ë¸Â¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤ª¤ª¤à¤Í¡¢Í¸úµá¿ÍÇÜÎ¨¤¬2ÇÜ¤òÄ¶¤¨¤ëÎÎ°è¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¿ÞÉ½3¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£2024Ç¯¤ÎÍ¸úµá¿ÍÇÜÎ¨¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÃæ¤Î¹õ¿§¤Ç¼¨¤·¤¿¤Î¤¬¸½¶È¿¦¡¢³¥¿§¤Ç¼¨¤·¤¿¤Î¤¬¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥é¡¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Í¸úµá¿ÍÇÜÎ¨3ÇÜ¤òÄ¶¤¨¤ë¿¦Ì³¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¸½¶È¿¦¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£2ÇÜ°Ê¾å¤Ë¹¤²¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥é¡¼¤«¤é¤ÏÍ£°ì¡¢±Ä¶È¿¦¤¬Æþ¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Û¤É¿Íºà¤¬É¯Ç÷¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¬Ìî¤À¤È¡¢¤¹¤Ç¤Ë½ñ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢Êü¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤éÌµÄê¸«¤ÊºÎÍÑ¶¥Áè¤È¤Ê¤ê¡¢²áÅÙ¤Ê´ë¶ÈÅñÂÁ¤¬µ¯¤³¤ê¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤¬º¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤µ¤Æ¡¢¥¯¥ë¥É¿Í¤ÎÉÔË¡½¢Ï«¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë·úÀß²òÂÎºî¶È¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ëºî¶ÈÃ±²Á¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢8·î10ÆüÉÕÄ«Æü¿·Ê¹¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¶õ¤²È¤Ê¤É¤Î½»Âð²òÂÎÈñ¤¬2024Ç¯ÅÙ¤Ë1¸ÍÊ¿¶Ñ¤Ç187.7Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¡¢Á°Ç¯ÅÙ¤«¤é7¡óÁý¤¨¤¿¡×¤È¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ±ûÃÍ¤Ï¡Ö20Ç¯ÅÙ¤Î140.9Ëü±ß¤«¤é24Ç¯ÅÙ¤Ï180.0Ëü±ß¡×¤È27.8¡ó¤â¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Í¸úµá¿ÍÇÜÎ¨¤¬9.38ÇÜ¤Ë¤â¤Ê¤ë¶È³¦¤À¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤½¤Ã¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤ÏÃ±²Á¥À¥¦¥ó¤Ê¤Éµ¯¤³¤ê¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡£
ÆÃÄêµ»Ç½»ñ³Ê¤Îºº¾Ú¤Ç³°¹ñ¿Íºà¤¬½¢Ï«²ÄÇ½¤ÊÈÏ°Ï¤Ï¡¢¿ï»þ¸«Ä¾¤·¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í¸úµá¿ÍÇÜÎ¨2ÇÜ¤ò¼´¤Ë¡¢¤â¤·¤â¤³¤ÎÀþ¤ò³ä¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÁáµÞ¤ËÂÐ¾ÝÊ¬Ìî¤«¤é³°¤¹±¿ÍÑ¤ò¹Ô¤¨¤Ð¡¢Ã±²Á¥À¥¦¥ó¤äÆüËÜ¿Í¤Î¸ÛÍÑ¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤³¤È¤Ê¤É¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£ÆüËÜ¼Ò²ñ¤ËÅý¹ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê³°¹ñ¿Í°ÜÆþ¥×¥é¥ó
¤¿¤À°ìÊý¤Ç¡¢¹Ô¤²á¤®¤¿³°¹ñ¿Í¤Ø¤Î½¢Ï«³«Êü¤Ï¡¢¸·¤Ë¿µ¤à¤Ù¤¤À¤È¤â½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
¤«¤Ä¤Æ¡¢´ë¶È¤Ï¡ÖÂç¾æÉ×¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦°Â°×¤Ê·Ð±Ä¤ò¹Ô¤¤¡¢¸ø³²¤ò¤Ï¤¸¤áÍÍ¡¹¤Ê¼Ò²ñÌäÂê¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¿Í¤È¤ÎÅý¹ç¤ä¶¦À¸¤¬¡¢Æñ¤·¤¤¤Û¤É¤ÎÅÙ¤òÄ¶¤¨¤¿¥Ú¡¼¥¹¤Ç³°¹ñ¿Í¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤á¤Ð¡¢É÷½¬¤ä¹Í¤¨Êý¤Î°ã¤¤¤«¤é¡¢ºÆ¤ÓÂç¤¤ÊÌäÂê¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤ÏÂç¤¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ºßÎ±³°¹ñ¿Íºà¤ÎÁý²Ã¥Ú¡¼¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤êÃæÄ¹´üÅª¤Ê·×²è¤ò»ý¤Ä¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤·¤¿·×²è¤Ë¤Ï¡¢ÊÝ¼éÇÉ¤«¤é¡Ö³°¹ñ¿Í¤Î½¢Ï«Áý¤¬´ûÄêÏ©Àþ²½¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈÈ¿È¯¤Ï½Ð¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤½¤³¤Ï²¿¤È¤«À¯ÉÜ¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¿·µ¬¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¿ô¡¢´ü¸Â¤¬Íè¤¿¤éµ¢¹ñ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¿ô¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ë±Ê½»¤¹¤ë¿ô¡£¤³¤ì¤é¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤µ¤»¡¢¥ë¡¼¥ë¤ä´ð½à¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤¦¤·¤¿¾ÍèÁü¤ò»ý¤Á¡¢²áÅÙ¤Ë³°¹ñ¿Í¤ò¶²¤ì¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤à¤è¤¦ÇÛÎ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
----------
³¤Ï·¸¶ »ÌÀ¸¡Ê¤¨¤Ó¤Ï¤é¡¦¤Ä¤°¤ª¡Ë
¸ÛÍÑ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È
1964Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£Âç¼ê¥á¡¼¥«¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¿Íºà¥»¥ó¥¿¡¼¡Ê¸½¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ËÆþ¼Ò¡£¹¹ðÀ©ºî¡¢¿·µ¬»ö¶È´ë²è¡¢¿Í»öÀ©ÅÙÀß·×¤Ê¤É¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¸¦µæ½ê¤Ø½Ð¸þ¡¢¡ÖWorks¡×ÊÔ½¸Ä¹¤Ë¡£ÀìÌç¤Ï¡¢¿Íºà¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢·Ð±Ä¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÏÀ¤Ê¤É¡£2008Ç¯¤Ë¡¢HR¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¡¢¥Ë¥Ã¥Á¥â¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢ ÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¡£¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¼Ò¥Õ¥§¥í¡¼¤È¤·¤Æ¡¢Æ±¼ÒÈ¯¹Ô¤Î¿Í»ö¡¦·Ð±Ä»ï¡ÖHRmics¡×¤ÎÊÔ½¸Ä¹¤òÌ³¤á¤ë¡£½µ´©¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ËÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢¥É¥é¥Þ²½¤â¤µ¤ì¤¿¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ËÌ¡²è¡¢¡Ø¥¨¥ó¥¼¥ë¥Ð¥ó¥¯¡Ù¤Î¡È¥«¥ê¥¹¥ÞÅ¾¿¦ÂåÍý¿Í¡¢³¤Ï·Âô¹¯À¸¡É¤Î¥â¥Ç¥ë¡£¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Í¡¼¥¸¸ÜÌä¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¸ÛÍÑ¤Î¾ï¼±¡ÖËÜÅö¤Ë¸«¤¨¤ë¥¦¥½¡×¡Ù¡¢¡ØÌÌÀÜ¤Î10Ê¬Á°¡¢1ÆüÁ°¡¢1½µ´ÖÁ°¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¡Ù¡Ê¤È¤â¤Ë¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¼Ò¡Ë¡¢¡Ø³ØÎò¤ÎÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤·Ú¤µ¡Ù¡Ø²ÝÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¥¯¥Ó¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ù¡Ê¤È¤â¤ËÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡Ø¡Ö¼ã¼Ô¤Ï¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡×ÏÀ¤Î¥¦¥½¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò¿·½ñ¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê¸ÛÍÑ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È ³¤Ï·¸¶ »ÌÀ¸¡Ë