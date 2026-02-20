元お笑いコンビ・カラテカの入江慎也が、経営する清掃会社の年商を明かし、その金額に驚きの声が上がった。

闇営業問題で芸能界を引退後、現在は立ち上げた清掃会社「ピカピカ」の代表取締役を務めている入江。2月19日に放送された『資産、全部売ってみた』（ABEMA）では、歌手の鼠先輩が「ネズミ駆除」の副業を始めたいと考えており、入江に相談する様子が届けられた。

事業立ち上げ時の話を聞いていく中で、鼠先輩が「年商はどれぐらいあるんですか？」と、単刀直入に質問を投げかけた。これに入江は「本店しかわからないけど、今期の決算で1億円超えたぐらい。1億3000万円ぐらいですかね」と、具体的な数字をさらりと告白し、鼠先輩は「それはもう大企業ですね」と感嘆の声を漏らした。

また、番組では鼠先輩の大ヒットデビュー曲『六本木〜GIROPPON〜』の歌唱印税の権利がいくらかを査定する流れから、入江に対しても「もしよかったら、ピカピカ売りませんか」と冗談めかして提案。入江は「何言ってんすか」と苦笑いしつつ、会社の評価については「（いくらになるか）ものすごく興味はある」と明かしていた。

『資産、全部売ってみた』は、売れる資産を全部売却し、ゼロから再設計に挑む人々を追う、人生再スタート応援ドキュメントバラエティ。番組MCを、芸能活動再開後初レギュラーとなるタレントの小島瑠璃子、お笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇の2人が務める。