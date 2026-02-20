◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第14日 フィギュアスケート 女子フリー（2026年2月19日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

フィギュアスケートの女子フリーが19日（日本時間20日）に行われ、初出場の17歳・中井亜美（TOKIOインカラミ）が最終滑走で高いレベルの演技を披露した。フリーは140.45点の合計219.16点で銅メダルを獲得した。中井は17歳299日でのメダル獲得となり、日本女子フィギュアスケート最年少記録となった。

夢の続きは、さらに輝いていた。初出場の中井が銅メダルを獲得。憧れの浅田真央さんも活躍した舞台で、同じ表彰台に立った。「夢の舞台で自分が最高に輝いている姿が見たい」。その言葉通りの結果となった。

雪国の新潟生まれ。10年バンクーバー五輪の映像を見て興味が持ち、ちょうど新潟市にスケート場もオープン。真摯な性格の少女はメキメキと上達した。18年には憧れの真央さんが新潟で行ったスケート教室に参加。ツイズルなど直接指導を受け、夢舞台への憧れは増した。中学入学のタイミングで、千葉県船橋市に新設されたMFアカデミーに拠点変更。不思議な縁が重なった。

「絶対にあきらめない」。裏表紙に浅田さんにサインを書いてもらった練習ノートに、そう書き記した。小5で初めて挑んだトリプルアクセルは、初の着氷まで1年を要した。「本当にできるようになるのかな」。挑んでは膝から崩れ落ち、両膝、腰はあざだらけになった。「憧れの人が跳んでいたジャンプ。これから武器にしたい」。その一心の日々が今につながった。

まだ17歳。それでも、歩んできた道は濃厚だ。ミラノの地でつかんだ栄光は、たゆまぬ努力の結晶だった。