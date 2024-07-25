◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第14日 カーリング女子1次リーグ 日本9−6中国（2026年2月19日 コルティナ・カーリング競技場）

1次リーグ（L）敗退が決まっている日本代表フォルティウス（世界ランク5位）は19日、最終戦で中国（同11位）と対戦。接戦の末、9―6で勝利し意地の2勝目を挙げた。日本は9試合を戦い2勝7敗で8位。思い描いた戦いはできなかったが、もがき苦しみながら初五輪を戦い抜いた。

勝利の瞬間、サード・小野寺佳歩（34）が、リード・近江谷杏菜（36）が、セカンド・小谷優奈（27）が涙。そして、一人一人と笑顔で熱い抱擁を交わしたスキップ・吉村紗也香（34）の大きな瞳からも涙がこぼれた。

もがき続け、戦い続け手にした五輪最終戦での2勝目。目に涙をためた小野寺は、12年ぶり2度目の五輪の戦いを終え「本当に大会を通じて苦しい展開が続いていて…本当にもどかしく“本来の私たちはこんなんじゃないぞ”っていう気持ちで…でもなんかすごくみんなで戦っている感覚があって。それは多分12年前には味わえなかった経験だったので…本当にみんなと苦しみながらも戦いきることができて本当に幸せな時間でした」と笑顔を見せた。

存続の危機もあったフォルティウスで戦い続けてきた小野寺。同い年の吉村とついにたどり着いた「夢の場所」は「いや、本当にもう…紗也（吉村）と絶対にオリンピックで出ようねって言っていて、それがかなって。でも、苦しい時間もあった中で、やっぱりオリンピックって素晴らしい場所なので、そんな素晴らしい場所に紗也と出ることができて本当に良かったです」と声を震わせながら言葉を絞り出すと、横にいた吉村の頬から涙がポロポロとこぼれ落ちた。

吉村は、小野寺、近江谷、小谷、そして小林に見守られながら「本当にオリンピックで金メダルっていう目標を掲げてここまでみんなで頑張って積み上げてきて…結果として残せなかったのは本当に悔しいですけれども、本当にこの舞台でみんなと戦えて本当に幸せな時間だったなって思います」と思いを伝えた。