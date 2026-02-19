この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【鬼】きついから効く！全方位に効かせる地獄プランク」と題した動画を公開しました。様々なバリエーションのプランクを組み合わせ、短時間で体幹を中心に全身を効率的に鍛えるプログラムを紹介しています。

トレーニングは、肘をついたプランクの姿勢から片足を浮かせる種目から始まります。のが氏によると、この動作は体幹への負荷をより高める効果が期待できるとのこと。続いて、腰を左右に振り下ろす「ヒップディッププランク」へ移行し、脇腹の筋肉にアプローチします。

その後、腕を伸ばしたハイプランクの姿勢で、片手で反対側の膝にタッチする動きや、手を通常より前に伸ばして姿勢を維持する「エクステンデッドプランク」など、高負荷の種目が続きます。さらに、膝を左右の肘に交互に近づける動きで腹斜筋を刺激。最後は、体をひねる動作を加えたサイドプランクで締めくくります。のが氏は、一連の動作を通して、腹筋や背筋を意識し、体幹の力で動きをコントロールすることが重要だと解説しています。

短時間で集中的に全身を鍛えることができるこのプログラム。日々のトレーニングに変化を加えたい方や、体幹を徹底的に強化したい方は、この動画を参考にしてみてはいかがでしょうか。

YouTubeの動画内容

00:06

片足を浮かせて体幹を強化
00:35

腰を左右に振るヒップディッププランク
01:15

手を遠くに伸ばすエクステンデッドプランク
01:55

体をひねるサイドプランク

チャンネル情報

のがちゃんねる/nogachannel

8ヶ月で-10kg痩せたダイエット経験をもとに、短時間で効果が出るトレーニングやストレッチを紹介しています。効果がわかるから続く！全米ヨガアライアンスRYT200保持。
