Googleは、Google DeepMindの生成音楽モデル「Lyria 3」をGeminiアプリに搭載し、音楽生成機能のベータ版提供を順次開始することを発表した。

【画像あり】文章や写真を付けて指示するとカバーアート付きで生成

「Lyria 3」はテキストや写真、動画から楽曲を作成できる。テキストでは、特定のジャンルや思い出などをテキストで説明することで、雰囲気にあった歌詞付きの楽曲やインストを作成できる。

以前のバージョンに比べ、歌詞の自動生成、スタイルやテンポなどのより詳細なコントロール、リアリティの向上ができるようになった。

Geminiアプリでは、Nano Bananaで生成したカスタムカバーアート付きの30秒の楽曲を作成可能だ。ダウンロードや共有リンクを通じて共有も可能だ。

Googleは、Lyriaの音楽生成の目的を音楽の傑作を作ることではなく、自分自身を表現するための楽しくユニークな方法を提供することを目的としている。

また、Geminiアプリで生成されたすべての楽曲には、GoogleのAI生成コンテンツを識別するための電子透かし「SynthID」が埋め込まれている。Google AIで生成されたのかを確認するだけで、検証できる仕組みだ。

「Lyria 3」は、日本語、英語、ドイツ語、スペイン語、フランス語、ヒンディー語、韓国語、ポルトガル語で提供される。Google AI Plus、Google AI Pro、Google AI Ultraのサブスクリプションユーザーが利用可能だ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）