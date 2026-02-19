食楽web

物価高騰の折、各飲食店の値上げが相次いでいます。特にラーメンの価格上昇は著しく、専門店では「デフォルトの1杯をなんとか1,000円以内に」と苦心する様子が伺えますが、トッピングを追加すれば1000円台半ばになることも珍しくなく、すでにラーメンは大衆料理から高級料理へと変わりつつあります。

そんな中、「埼玉・川口市に、もともと350円と激安だったラーメンを、さらに300円に値下げした町中華がある」という驚きの情報を耳にしました。今の時代に値下げ？ しかも300円？ 一体どういうことなのか、真相を確かめに向かいました。

昭和の風情が漂う『銀龍』の店内

その店の名は『銀龍』。住所は川口市内ですが、最寄りの埼玉高速鉄道・鳩ヶ谷駅からは約2キロと、公共交通機関では少々アクセスしにくい立地です。ただし店舗には駐車場があるため、車での訪問なら問題ありません。近隣には「イオンモール川口」もあり、買い物ついでの食事にも良さそうです。

「ラーメンが350円から300円に値下げされた」という噂を頼りに車を走らせ、たどり着いた『銀龍』。そこはまさに、昭和から時が止まったかのような「ザ・町中華」。長年地元に愛されてきたことが伝わる、落ち着いた佇まいです。

常連客の注文は「ラーメン以外」が多い？

壁に掲げられたメニュー

壁のメニューを見ると、筆頭にあるラーメンの価格が確かに「350円」から「300円」へと書き換えられています。噂は本当でした。 ただし他のメニューに目を向けると、「タンメン750円」「もやしソバ750円」など、町中華としては標準的か「やや安め」といった価格設定。全メニューが劇的に安いわけではありません。

価格の修正跡がリアル

おそらく「ラーメン300円」というのは、「お金がない時でもお腹いっぱい食べてほしい」という店主の良心と、ある種の覚悟が込められた価格設定なのでしょう。

常連とおぼしき周囲のお客さんたちも、そんなお店の心意気を汲み取ってか、ラーメン単品のみを注文する人はおらず、ラーメン以外の麺類やセットメニューをオーダーしています。特に人気なのが店名を冠した「銀龍丼」のようで、あちこちで注文の声が上がっていました。

今回は「ミニ銀龍丼＋ラーメンのセット」（950円）をオーダー

筆者もさすがに300円のラーメンだけを注文するのは忍びなく、「ミニ銀龍丼＋ラーメンのセット」（950円）をオーダー。威勢の良いフロア担当の男性が、厨房へ注文を通してくれました。

専門店顔負け！ 複雑な出汁が香る「300円」の奇跡

最初にラーメンが登場。立ち上る香りは……絶対うまいやつ！

オーダーから数分後、まずはセットのラーメンが運ばれてきました。正直なところ、「単品300円なのだから、出汁感は弱めで醤油ダレが強い昔ながらの味だろう」と高を括っていた筆者。

しかし、目の前に置かれた丼からは、すでに「絶対うまいやつ」と確信させる芳醇な香りが漂っています。

豚足や鶏ガラといった動物系出汁をベースに、魚介や野菜の旨みが複雑に絡み合った香り。「昔ながらのラーメン」の顔をしていながら、こだわりの専門店にも負けず劣らずの力強いスープの存在感です。

さっそくスープを一口すすってみると……これは、ウマすぎる！

程よくオイリーで熱々のスープ

ここにテキストが入ります。ここにテキストが入ります。ここにテキストが入ります。ここにテキストが入ります。ここにテキストが入ります。ここにテキストが入ります。ここにテキストが入ります。ここにテキストが入ります。ここにテキストが入ります。

柔らかく煮込まれたチャーシューは絶妙な仕上がり

予想通り、スープはかなり力強く、奥深い出汁の味わいが口いっぱいに広がります。表面に浮いた程よい油がスープの熱と旨みを閉じ込め、チャーシューやメンマといったトッピングも丁寧な仕事ぶりが感じられる味わい。

そして、この絶品スープに負けていないのが麺です。小麦の風味をしっかり感じるコシのある麺が、スープを適度に持ち上げ、すするたびに旨みが弾けます。もしこれが1000円だったとしても通いたくなるクオリティ。改めて『銀龍』の凄みと良心に触れ、「なんて最高のお店なんだ」と心の中で叫びました。

コシのある麺がスープとよく絡む

名物「銀龍丼」の正体

遅れて登場した「ミニ銀龍丼」

信じられないほどの絶品ラーメンを無心ですすっていると、セットの「ミニ銀龍丼」が到着しました。

一見すると麻婆豆腐丼のようなビジュアルですが、一口食べるとその独自性に気づきます。味の決め手は「ザーサイ」。ひき肉と豆腐の旨みに、ザーサイの塩気と食感、そして程よい辛味の餡が絡み合い、レンゲが止まらない旨さです。

もちろんラーメンとの相性も抜群。「銀龍丼」をかき込み、時折あの絶品スープを流し込む。口の中で完成する『銀龍』の世界観に、至福のため息が漏れます。

日本人だけがわかる「泣ける味」がここにある

ボリュームも十分で、大満足の完食。 「とんでもない名店を見つけてしまった」という高揚感と感謝を胸に、会計時、中華鍋を振るう厨房の方へ深々と「ごちそうさまでした」と伝えました。返ってきたのは「ありがとうございます」という、実直で飾らない言葉。

きっとここ川口の住宅街で、長きにわたりコツコツと積み上げてきた調理の知見と良心が、この一杯に詰まっているのでしょう。「これだけの味を安く出しているんだぞ」というような恩着せがましさは微塵もありません。地元の人たちがこの店を愛し、通い続ける理由が痛いほど分かりました。

ガイドブックや星の数では測れない、日本人だけがわかる「泣ける味」がここにはあります。わざわざ都内からでも通う価値のある、名店中の名店でした。

（取材・文◎松田義人（deco））

●SHOP INFO

銀龍

住：埼玉県川口市前川2-27-14

営：11:00～20:00

休：木