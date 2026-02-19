有吉弘行とマツコ・デラックスが、カフェなどの店員からもらう手書きメッセージについて持論を展開するとともに、自身がもらいたい言葉を明かす場面があった。

【映像】実際にメッセージが書かれたコーヒーカップ

2月13日に放送された『マツコ＆有吉 かりそめ天国』（テレビ朝日系）には、視聴者から「フリマアプリの出品者やカフェ店員からたまにもらう“手書きメッセージ”に気が引けてしまう」という声が寄せられた。

これに対し、マツコが「そんなに書いてもらったことないんだけど」と明かすと、有吉も「野面で行くけど、悔しいぐらい書いてくれないよ。俺なんて“欲しいほう”だからね（笑）」と主張し、「やっぱ人柄なのかな」と冗談めかして語った。

もし書いてもらえるなら、どんな言葉がいいのか。久保田直子アナウンサーが挙げた「良い1日を」という言葉に対し、マツコは「それ普通じゃん。一日300人ぐらいに書いてるでしょ」と指摘。有吉は「特別なものが欲しいんだよね。“私だからもらったんだな”っていう」と特別感を求めていることを明かし、「あなたに力をいただきました」といった言葉なら嬉しいと盛り上がった。これにマツコも「遠慮しないで言ってね」と呼びかけた。

さらに、マツコが「“こんなのもらいました”ってネットにあげてる人いない？」と指摘すると、『スーツもおにあいですネ！』「コートがおにあいですね！私もめざします！！』という実際のメッセージ入りの写真が紹介された。

マツコは「あんなの書いてくれてんの！？ これ絶対好きじゃん、もう」と声をあげ、有吉は「自分で書いてんじゃないの？」と懐疑的なコメントで笑いを誘っていた。（『マツコ＆有吉 かりそめ天国』より）