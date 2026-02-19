アメリカで若者のSNSへの依存をめぐり企業の責任が問われている裁判で、インスタグラムなどを運営するIT大手・メタ社のマーク・ザッカーバーグCEOが18日、ロサンゼルスの裁判所に出廷しました。

この裁判は、SNSが若者のメンタルヘルスに悪影響を与えているとして、ユーザーの20歳の女性がメタとユーチューブなどを相手取り、アメリカで提訴したものです。これまでの裁判で原告側は「若者の脳が中毒状態に陥るように意図的に設計された」と主張しています。

アメリカメディアによりますと、メタ社のマーク・ザッカーバーグCEOが18日、ロサンゼルスの裁判所に証人として出廷しました。

原告の女性が「9歳からインスタグラムを使い始めた」と主張する中、ザッカーバーグ氏は「13歳未満の子どもの利用を認めたことは一度もない」と強調しました。

その上で、「年齢を偽って利用する人も一定数いて、取り締まりは大きな課題だ」と述べました。

同様の訴訟は全米で複数、予定されていて、今回の裁判が若者への影響をめぐり、SNS企業の責任を問う最初の裁判として注目されています。