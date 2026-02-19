¡Ö¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯¹¥¤­¡×¡ÖÌÜ¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¤­¤Î±Ñ¸ìÉ½¸½ ---- have a weakness for ¤ä can¡Çt resist ¤Ê¤É¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ò¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤¬²òÀâ¡¡¡Ú¥é¥¸¥ª¥Ó¥¸¥Í¥¹±Ñ¸ì¡Û

¡¡¡Ö²æ¤òËº¤ì¤ë¤Û¤É¹¥¤­¡×¡Ö¼«À©¿´¤ò¼º¤¦¤Û¤É¹¥¤­¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤­¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤ÎÉ½¸½¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Ë¤â¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯¹¥¤­¤Ê¤â¤Î¤¬¤­¤Ã¤È¤¢¤ë¤Ï¤º¡£±Ñ¸ì¤Ç¤½¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Îý½¬¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£

¡¡º£²ó¤Ï¡Ö¥é¥¸¥ª¥Ó¥¸¥Í¥¹±Ñ¸ì¡×3·î¹æ¤Î¡ÖLisa¡Çs Expressions¡×¤«¤é¡¢¡Ö¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯¹¥¤­¡×¡ÖÌÜ¤¬¤Ê¤¤¡×¤òÅÁ¤¨¤ëÉ½¸½¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£

have a weakness for

have a weakness for¡Ê¡Ä¤¬¹¥¤­¤Ç¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¡Ä¤ËÌÜ¤¬¤Ê¤¤¡Ë

¡¡

¡¡¡Ö¤Þ¤¤¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡£¡Ä¤Ë¼å¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Î¸À¤¤Êý¤Ç¤¹¡£ÎäÀÅ¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¹¥¤­¤À¤«¤é¤Ä¤¤¡Ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤è¤¯»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£

I have a weakness for hoodies.

¡Ê¥Õー¥ÉÉÕ¤­¤ÎÉþ¤¬¹¥¤­¤Ç¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ë

I have a weakness for men with dimples.

¡Ê»ä¤Ï¤¨¤¯¤Ü¤Î¤¢¤ëÃËÀ­¤Ë¼å¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ë



can¡Çt resist

can¡Çt resist¡Ê¡Ä¤ËÄñ¹³¤Ç¤­¤Ê¤¤¡Ë



¡¡¡Ö¡Ä¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤ò²æËý¤Ç¤­¤Ê¤¤¡×¡Ö¡Ä¤ÎÍ¶ÏÇ¤Ë¤ÏÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£ÎãÊ¸¤Ç¡¢¡Ècan¡Çt resist + -ing¡É¤È¡Ècan¡Çt resist + Ì¾»ì¡É¤ÎÎ¾Êý¤Î·Á¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

I can¡Çt resist taking photos of sunsets.

¡ÊÍ¼ÍÛ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤Ä¤¤¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡Ë

I can¡Çt resist pitted dried dates, especially Egyptian dates.

¡Ê¼ï¤Ê¤·¤Î¥É¥é¥¤¥Çー¥Ä¡¢ÆÃ¤Ë¥¨¥¸¥×¥È»º¤Ë¤ÏÌÜ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡Ë



have no resistance to

have no resistance to¡Ê¡Ä¤ËÂÐ¤¹¤ëÄñ¹³ÎÏ¤¬¤Ê¤¤¡¢¡Ä¤Ë¹³¡Ê¤¢¤é¤¬¡Ë¤¨¤Ê¤¤¡Ë



¡¡¡ÖÄñ¹³ÎÏ¤¬Á´Á³¤Ê¤¤¡×¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡ÖËÜÅö¤Ë¼å¤¤¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£can¡Çt resist¤Ï¹ÔÆ°¤¬È¼¤Ã¤¿¤ê¡¢¹ÔÆ°¤ò»×¤¤µ¯¤³¤µ¤»¤¿¤ê¤¹¤ëÉ½¸½¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¡Ä¤Ë¼å¤¤À­³Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¹ç¤¤¤ÇÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

She has no resistance to flattery.

¡ÊÈà½÷¤Ï¤ªÀ¤¼­¤Ë¤á¤Ã¤Ý¤¦¼å¤¤¤Î¤Ç¤¹¡Ë

You need to stay away from the mall today because you have no resistance to bargain sales!

¡Êº£Æü¤Ï¥âー¥ë¤Ë¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¤Ç¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥»ー¥ë¤Ë¼å¤¤¤ó¤À¤«¤é¡ª¡Ë

be a sucker for

be a sucker for¡Ê¡Ä¤Ë¼å¤¤¡¢¡Ä¤ËÌ´Ãæ¤Ç¤¢¤ë¡¢¡Ä¤¬¹¥¤­¤Ç¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ë



¡¡¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÉ½¸½¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¤¢¤­¤ì¤¿Ä´»Ò¤Ç¤ª¤â¤·¤í¤ª¤«¤·¤¯¸À¤¦¤È¤­¤Ë¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£¡Ö¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢°ú¤­´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¥æー¥â¥¢¤¬ÅÁ¤ï¤ë¸À¤¤²ó¤·¤Ç¤¹¤Í¡£

I am a sucker for anything retro.

¡Ê¥ì¥È¥í¤Ê¤â¤Î¤Ï²¿¤Ç¤âÌÜ¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ë

My sister is a sucker for romantic movies.

¡Ê»Ð¤ÏÎø°¦±Ç²è¤Ë¼å¤¤¤Î¤Ç¤¹¡Ë



have a soft spot for

have a soft spot for¡Ê¡Ä¤ò°¦¤¹¤ë¡¢¡Ä¤ò¤«¤ï¤¤¤¬¤ë¡¢¡Ä¤Ë´Å¤¤¡Ë



¡¡¹¥¤­¤ÊÂÐ¾Ý¤¬¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÂçÌÜ¤Ë¸«¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Í¥¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ä°¦Ãå¤òÉ½¤¹¥Õ¥ìー¥º¡£Íý¶þÈ´¤­¤Ç´¶¾ð¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£

He has a soft spot for small children.

¡ÊÈà¤Ï¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤ËÍ¥¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡Ë

I have a soft spot for underdogs.

¡Ê»ä¤Ï¼å¤¤¥Áー¥à¤ò¤Ä¤¤±þ±ç¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÈ½´±¤Ó¤¤¤­¤Ç¤¹¡Ë¡Ë

¡ú¡Ö´ÅÅÞ¤Ç¤¹¡×¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¡©

I have a sweet tooth.



·è¤Þ¤êÊ¸¶ç¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ³Ð¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

¡Ö´Å¤¤¤â¤Î¤ËÌÜ¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö´Å¤¤¤â¤Î¤Ï¿©¤Ù¤º¤Ë¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤Û¤É¶¯¤¤¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤â¤Ã¤È¹­¤¯°ìÈÌÅª¤Ê´¶¤¸¤Ç¡Ö´Å¤¤¤â¤Î¤¬¹¥¤­¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£



My son has a sweet tooth. Hide the cookies.

¡Ê»ä¤ÎÂ©»Ò¤Ï´Å¤¤¤â¤Î¤¬¹¥¤­¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£¥¯¥Ã¥­ー¤Ï±£¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡Ë

I don¡Çt have a sweet tooth, so no dessert for me. I¡Çll just have the cheese, please.

¡Ê´Å¤¤¤â¤Î¤Ï¶ì¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ç¥¶ー¥È¤Ï·ë¹½¤Ç¤¹¡£¥Áー¥º¤À¤±¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ë



2ÈÖÌÜ¤ÎÎãÊ¸¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢don¡Çt have a sweet tooth¤ÈÈÝÄêÊ¸¤Ç»È¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£





¼¹É®¼Ô

¥ê¥µ¡¦¥ô¥©ー¥È



¡¡¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó½£½Ð¿È¡£¥á¥êー¥é¥ó¥É½£Î©Âç³Ø¤ÇÆüËÜ¸¦µæ½à³Ø»Î¡¢·Ð±Ä³Ø³Ø»Î¤ò¡¢¥Æ¥ó¥×¥ëÂç³ØÂç³Ø±¡¤Ç TESOL(±Ñ¸ì¶µ°é³Ø)½¤»Î¤ò¼èÆÀ¡£ÀìÌç¤Ï±Ñ¸ì¶µ°é¡¢±þÍÑ¸À¸ì³Ø¡£2007Ç¯ÅÙ NHK¥é¥¸¥ª¡Ö¤â¤Î¤·¤ê±Ñ¸ì½Î¡×¤Ç¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤ë¡£¸½ºß¡¢ÀÄ»³³Ø±¡Âç³ØÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¡£¤Þ¤¿¡¢¼Ì¿¿²È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØÃÎ¤Ã¤Æ¤ë±ÑÃ±¸ì¤Ç¹­¤¬¤ë±Ñ²ñÏÃ¡Ù¡ØCD BOOK ¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö´¶³Ð¤Ç ¤â¤Ã¤ÈÅÁ¤ï¤ëÆü¾ï±Ñ¸ì¡Ù(¤È¤â¤ËNHK½ÐÈÇ)¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£

¢¨µ­»ö¸ø³«»þÅÀ¤Ç¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹

¢£NHK¥Æ¥­¥¹¥È¡¡¥é¥¸¥ª¥Ó¥¸¥Í¥¹±Ñ¸ì¡¡2026Ç¯3·î¹æ¤è¤ê