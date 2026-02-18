この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

カウンセラー・作家のRyota氏が、YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」にて、「【戦慄】気づかないうちに『支配』されている？モラハラを見分ける7つのポイント」と題した動画を公開した。



Ryota氏は、モラルハラスメント（モラハラ）の本質を「支配行動」と定義し、一見すると善意や弱さに見える言動の裏に隠された、加害者の心理的特徴と見分けるためのポイントを解説している。



動画内でRyota氏はまず、モラハラ加害者が「善意」や「美徳」を盾にして相手を支配しようとする傾向を指摘する。「あなたのためを思って」「社会人として」といったもっともらしい言葉を使いつつ、実際には相手をコントロールし、自分の思い通りに動かそうとする手段であるという。信頼関係があればこれらは単なる善意だが、恒常的に指図や否定が続く場合は注意が必要だと説く。



また、意外な特徴として「罪の意識で人をコントロールする」点も挙げられた。自身の惨めさや不幸を過剰にアピールすることで、周囲に罪悪感を抱かせ、同情を引くことで支配下に置こうとする「受動的な攻撃」を行うケースがあるという。



さらにRyota氏は、加害者が内弁慶で「外ではいい顔」をする一方で、家庭内などの閉鎖的な空間では支配的に振る舞う点や、プライドの高さゆえに「他人の不幸を喜ぶ」心理についても言及した。彼らは「口は達者だが行動しない」「自分は悪くないと信じ込んでいる（他責思考）」といった特徴を持ち、その背景には強い劣等感や「他の場所に居場所がない」という孤立感があると分析する。



動画の終盤でRyota氏は、モラハラ加害者は精神的な成長が止まっており、自分を振り返ることが苦手であると述べる。その上で、モラハラ被害に遭わないためには、相手の言動に違和感を持った際に、第三者とのつながりを持ち、閉鎖的な関係性から客観的な視点を取り戻すことが重要だと結論付けた。