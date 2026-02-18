¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¶¥Áè¡¢ºÆ²áÇ®¡¡¡Ö¥¼¥Ã¥Æ¥ê¥¢¡×²¦¼Ô¤ËÄ©¤à
¡¡¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¤Î³ÈÂç¶¥Áè¤¬ºÆ¤Ó²áÇ®¤·¤Æ¤¤¿¡£¥¼¥ó¥·¥ç¡¼¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊHD¡Ë¤Ï¡Ö¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¡×¤ÎÁ´Å¹ÊÞ¤ò¿·¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡Ö¥¼¥Ã¥Æ¥ê¥¢¡×¤Ø¤Èºþ¿·¤·¡¢¾¦ÉÊ³«È¯ÎÏ¤â¶¯²½¡£Å¹ÊÞ¿ô¤Ç¶È³¦4°Ì¤«¤é¤ÎÉâ¾å¤òÁÀ¤¦¡£¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¤âÂç¼ê³°»ñ¤Î²¼¤ÇÀ®Ä¹²ÃÂ®¤ò¿Þ¤ë¡£·øÄ´¤Ê»Ô¾ì³ÈÂç¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢³Æ¼Ò¤Ï¶È³¦²¦¼Ô¤Î¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ËÄ©¤à¡£
¡¡¡Ö²¿Ç¯¤«¤«¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¡£¥¼¥ó¥·¥ç¡¼HD»±²¼¤Ç¥¼¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥Ð¡¼¥¬¡¼¡¦¥ï¥ó¡×¤Î°æ¾åÂî»Î¼ÒÄ¹¤Ï18Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£4·îËö¤ò¤á¤É¤ËÌó270Å¹ÊÞ¤Ç¥Ö¥é¥ó¥ÉÅ¾´¹¤ò´°Î»¤µ¤»¤ë¡£
¡¡¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤ÎÌ¾Êª¾¦ÉÊ¤À¤Ã¤¿¡ÖÀäÉÊ¥Ó¡¼¥Õ¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤Ê¤É¤ÏÌ¾¾Î¤Ï»Ä¤·¤¿¤¬¡¢¥Ð¥ó¥º¤ä¥½¡¼¥¹¤ò²þÎÉ¤·¡ÖÉý¹¤¤À¤Âå¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤ëÌ£¡×¡ÊÃ´Åö¼Ô¡Ë¤ËÃæ¿È¤ò°ì¿·¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Å¾´¹¸å¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÏÇä¤ê¾å¤²¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Äë¹ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼»Ô¾ì¤ÏÁ°Ç¯ÅÙ¤«¤éÌó2¡ó¿¤Ó¡¢1Ãû300²¯±ßÁ°¸å¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¡£