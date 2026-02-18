この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ネコ山 ポイ活と投資」のネコ山氏が「チャージ錬金発動 iphoneでEdy▶楽天キャッシュチャージ始まる」と題した動画を公開した。動画では、iPhoneの「楽天ペイ」アプリにおいて、これまでAndroid端末限定だった「楽天Edy」から「楽天キャッシュ」へのチャージ機能が実装されたことについて解説。「iPhoneポイ活民は今日で解散だ」と冗談めかしつつ、新たなポイント獲得ルートの開通を報告している。



ネコ山氏はまず、これまでの経緯として、コンビニで楽天ギフトカードを購入して楽天キャッシュにチャージする手法が一般的だったものの、手数料や購入制限などの変化により「オトク技が塞がれつつあった」と指摘する。その代替策としてAndroid端末では「楽天Edy」を経由するルートが存在したが、iPhoneユーザーには利用できないという障壁があった。

今回のアップデートにより、iPhoneでも「楽天Edy」カード（物理カード）を介して「楽天キャッシュ」へのチャージが可能になった。ネコ山氏はこれを「チャージ錬金再開」と表現し、具体的な活用例として「クレジットカードからANA Payにチャージし、そこから楽天Edy、さらに楽天キャッシュへ流す」というルートを紹介した。この手法を使えば、クレジットカードのポイント還元に加え、ANA Payから楽天Edyへのチャージ時にもポイント還元（0.5%等）を狙える可能性があるという。ただし、このルートを利用するには、楽天Edy機能付きの物理カードが必要であり、Edyからキャッシュへのチャージには「月10万円」の上限がある点にも注意を促している。



動画の終盤では、楽天キャッシュ積立による投資信託購入のメリットや、視聴者からの「VポイントPayアプリ」に関する質問にも回答した。ネコ山氏は「しばらくチャージルートは安泰」と結論付け、今回の仕様変更がポイ活ユーザーにとって大きなメリットになると解説している。