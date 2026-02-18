主役級おかずを一度に味わう！からやま「にんにくからあげと肉野菜炒め定食」
とんかつ専⾨店「かつや」などを展開するアークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、エバーアクション株式会社は、2026年2⽉20⽇(金)より国内の「からやま」にて「にんにくからあげと肉野菜炒め定食」を期間限定で販売開始する。
■「にんにくからあげ」と「肉野菜炒め」を鉄板で！
からあげ定食か、野菜炒め定食か。どちらにするか迷う日もからやまなら一度で楽しめる。
からやまでは、からあげとご飯が進むおかずを組み合わせた"合盛り"を期間限定メニューの定番として販売している。今回は、ひと口でパンチの効いた風味が広がる「にんにくからあげ」と定食の定番「肉野菜炒め」を熱々の鉄板に盛り合わせた。
■にんにくと野菜の旨みで思わずご飯が止まらない
「にんにくからあげ」は、特製のにんにくダレにじっくり漬け込み、カリッとジューシーに揚げている。頬張った瞬間、にんにくの力強い風味が一気に広がり、思わずご飯をかきこみたくなる味わいだ。そこに合わせる「肉野菜炒め」は、豚肉とキャベツ・もやし・ニラ、さらに食感のアクセントとなるきくらげを加え、強火で一気に炒め上げた。シャキシャキとした食感と香ばしさを活かし、食べ応えのある一品に仕上げている。
にんにくの香りが食欲を刺激し、主役のからあげに食べ応えをプラスする肉野菜炒め。一食で満足感のあるおかずを2種類味わえる、からやまらしいボリューム満点の定食だ。
また、定番の「カリッともも」と「にんにくからあげ」を合盛りにした『にんにくからあげ合盛り定食』、単品の『にんにくからあげ』も用意している。
■からやまの味をご自宅でも！
期間限定メニュー『にんにくからあげと肉野菜炒め定食』『にんにくからあげ合盛り定食』や、単品『にんにくからあげ』は、お弁当としてテイクアウトも可能だ。自宅での食事や職場でのランチなど、シーンに合わせて専門店の味を楽しめる。
■商品概要
※⼀部店舗は、メニューや価格が異なります。店舗情報にて各店舗の取扱メニューが確認できる。
＜店内＞
〇にんにくからあげと肉野菜炒め定食
(肉野菜炒め/にんにくからあげ2個/ご飯・みそ汁)
通常店舗：950円(税込1,045円)/券売機店舗：税込1,050円
〇にんにくからあげ合盛り定食
(にんにくからあげ2個/カリッともも2個/2種のタレ/ご飯・みそ汁)
通常店舗：790円(税込869円)/券売機店舗：870円
〇にんにくからあげ(単品)
通常店舗：1個150円(税込165円)/券売機店舗：170円
＜テイクアウト＞
〇にんにくからあげと肉野菜炒め弁当
(肉野菜炒め/にんにくからあげ2個/ご飯)
通常店舗：950円(税込1,026円)/券売機店舗：税込1,050円
〇にんにくからあげ合盛り弁当
(にんにくからあげ2個/カリッともも2個/2種のタレ/ご飯)
通常店舗：790円(税込853円)/券売機店舗：税込870円
〇にんにくからあげ(単品)
通常店舗：1個150円(税込162円)/券売機店舗：税込170円
＜からやま その他メニュー＞
＜販売概要＞
販売開始 2026年2⽉20⽇(金)
※食材がなくなり次第、販売終了する。
※店舗により価格が異なる場合がある。
販売店舗 国内の「からやま」※⼀部店舗を除く
販売時間 各店舗の営業時間
店舗情報 https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/list?category=04
※店舗情報にて各店舗の販売価格や取扱メニューを確認できる
■からあげ定食専門店「からやま」
