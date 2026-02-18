JBL Flip 6 ブラック

写真拡大

　「BCNランキング」2026年2月2日〜8日の日次集計データによると、ワイヤレススピーカーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　JBL Flip 6 ブラック

JBLFLIP6BLK（ハーマンインターナショナル）

2位　JBL CHARGE5 ブルー

JBLCHARGE5BLU（ハーマンインターナショナル）

3位　JBL CHARGE5 グレー

JBLCHARGE5GRY（ハーマンインターナショナル）

4位　JBL GO 4 ブラック

JBLGO4BLK（ハーマンインターナショナル）

5位　Soundcore Select 4 Go ブラック

A31X1011（Anker）

6位　SoundCore ブラック

A3102016（Anker）

7位　Xiaomi Sound Pocket Black

MDZ-37-DB Black（Xiaomi）

8位　Earaku ネックスピーカー J011 ブラック

J011 ブラック（Shenzhen Si Cheng Youpin Agel Ecommerce）

9位　JBL Flip 7 Black

JBLFLIP7BLK（ハーマンインターナショナル）

10位　お手元テレビスピーカー

SRS-LSR200（ソニー）

10位　JBL Partybox Encore Essential

JBLPBENCOREESSJN（ハーマンインターナショナル）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。