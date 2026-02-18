ミラノ・コルティナ五輪のスピードスケート女子1000メートルで、金メダルを獲得したのはユッタ・レールダム（オランダ）。9日（日本時間10日）のレースで1分12秒31の五輪新記録をマークした。海外メディアは、ゴール直後にある行動をしたことで「100万ドル（約1億5000万円）を得ると予想される」と報じている。

英紙「ザ・サン」は「27歳のスピードスケートスターは、1000メートルで金メダルを獲得した後、レーシングスーツのジッパーを下ろし、白いナイキのスポーツブラを露わにした」と伝えた。

レールダムはこのレースでゴールをした後、涙を流して感激。スーツのジッパーを胸まで下ろしていた。記事では「この感動的な瞬間が、大金に値するかもしれないとマーケティングの専門家は信じている」と記されている。

「勝利の歓喜を味わっている時、レールダムは涙を流しながらスーツを開け、ナイキのブランドを露わにした。その画像はインスタグラムで2億9800万人のフォロワーを持つそのスポーツ巨大企業がシェアするなど、あっという間に世界中で拡散された」

ジッパーを下したことで露わになったナイキのインナーが、多くの人の目に触れたことで凄まじい宣伝効果を生んでいるという。同紙は女性アスリートのマーケティング代理店「ブランスリート」の創業者で、広告の専門家でもあるフレデリケ・デラート氏が「7桁のボーナスを受け取る見込みだと主張した」としている。

デラート氏はオランダメディア「AD」に対し「ナイキですし、100万（ドル）以上の額が視野に入ると思います」と語ったという。またビジネス誌「クオート」のメインデルト・シュット編集長はオランダのテレビ局「NOS」に対し、620万人のインスタグラムフォロワーを持つレールダムが、スポンサード投稿でフォロワー1人につき約1セントを得るとの予想をしたとも伝えられている。

「ザ・サン」はこれらをもとに「彼女（レールダム）がナイキをフィーチャーする投稿をインスタグラムにアップするたびに、約7万3500ドル（約1100万円）を手中に入れることになる」と驚きの試算をしていた。



