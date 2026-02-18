若林正恭 （C）ORICON NewS inc.

　お笑いコンビ・オードリー若林正恭（47）が、療養のため、休養することが18日、所属事務所のホームページで伝えられた。

　サイトでは「弊社所属タレント・若林正恭（オードリー）につきまして、以前より喉のコンディション不良が続いておりましたため、医師の診察を受けましたところ、一定期間の安静が必要との判断に至りました。医師および本人と協議のうえ、約3週間を目処に休養し、治療と静養に専念させていただくこととなりました。休養期間中は医師の指導のもと、発声を控え、回復に努めてまいります」と報告。

　続けて「体調が整い次第、活動を再開させていただく予定です。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけている。

　14日深夜放送のニッポン放送「オードリーのオールナイトニッポン」（毎週土曜　深1：00）内で、若林は「声帯がもうボロボロらしい。『大谷さんの手術前の肘だ』って言ってた、先生が。ベース炎症起きてるんだって、ずっと。それはダメージの蓄積だって」と説明。医師からは深刻な状態であることを伝えられていると語った。

　その上で「結局、来週の水曜発表なんだけど、俺3週間休養するのよ。ハングアウトするのよ」とサラリと報告。「3週間、全く声を出しちゃいけないらしい。治療したあとは一言も」とし、徹底した沈黙が求められていることを明かしていた。

■報告全文
若林正恭に関するお知らせ】
平素より格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

弊社所属タレント・若林正恭オードリー）につきまして、以前より喉のコンディション不良が続いておりましたため、医師の診察を受けましたところ、一定期間の安静が必要との判断に至りました。

医師および本人と協議のうえ、約3週間を目処に休養し、治療と静養に専念させていただくこととなりました。休養期間中は医師の指導のもと、発声を控え、回復に努めてまいります。

なお、休養期間中は発声を控えておりますため、温かく見守っていただけますと幸いです。

ファンの皆様ならびに関係者の皆様にはご心配とご迷惑をおかけいたしますことをお詫び申し上げます。

体調が整い次第、活動を再開させていただく予定です。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

2026年2月18日
株式会社ケイダッシュステージ