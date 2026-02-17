混ぜて楽しい乾杯ドリンク！東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”レモネード（ブルーシロップ＆バタフライピー）
2026年に開園25周年を迎える東京ディズニーシー。
アニバーサリーイベント“スパークリング・ジュビリー”では、祝祭感あふれるスペシャルメニューが登場します。
今回は、色の変化と輝きを楽しめるスペシャルドリンク「レモネード（ブルーシロップ＆バタフライピー）」を紹介します。
東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”レモネード（ブルーシロップ＆バタフライピー）
価格：1杯 750円
販売期間：2026年4月8日（水）〜2027年3月31日（水）
販売店舗：
東京ディズニーシー
・カフェ・ポルトフィーノ
・ホライズンベイ・レストラン
25周年のテーマカラー「ジュビリーブルー」をイメージしたスペシャルドリンク。
提供時は層に分かれていますが、よく混ぜることで全体が鮮やかなジュビリーブルーカラーのような青い色合いに変化します。
見た目は深い青色ですが、味わいはさっぱりとしたレモネードという意外性も楽しめる一杯です。
ドリンクの中にはキラキラとしたラメが入っており、混ぜるとラメが舞い上がり、お祝いの華やかさを演出してくれます。
対象の店舗では、このドリンクにプラス600円で「スーベニアコースター」を付けることも可能です。
混ぜて楽しい、飲んでおいしい乾杯ドリンク。
東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”レモネード（ブルーシロップ＆バタフライピー）の紹介でした。
※価格やデザイン、発売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。
(C)Disney
