混ぜて楽しい乾杯ドリンク！東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”レモネード（ブルーシロップ＆バタフライピー）

2026年に開園25周年を迎える東京ディズニーシー。

アニバーサリーイベント“スパークリング・ジュビリー”では、祝祭感あふれるスペシャルメニューが登場します。

今回は、色の変化と輝きを楽しめるスペシャルドリンク「レモネード（ブルーシロップ＆バタフライピー）」を紹介します。

東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”レモネード（ブルーシロップ＆バタフライピー）

価格：1杯 750円

販売期間：2026年4月8日（水）〜2027年3月31日（水）

販売店舗：

東京ディズニーシー

・カフェ・ポルトフィーノ

・ホライズンベイ・レストラン

25周年のテーマカラー「ジュビリーブルー」をイメージしたスペシャルドリンク。

提供時は層に分かれていますが、よく混ぜることで全体が鮮やかなジュビリーブルーカラーのような青い色合いに変化します。

見た目は深い青色ですが、味わいはさっぱりとしたレモネードという意外性も楽しめる一杯です。

ドリンクの中にはキラキラとしたラメが入っており、混ぜるとラメが舞い上がり、お祝いの華やかさを演出してくれます。

対象の店舗では、このドリンクにプラス600円で「スーベニアコースター」を付けることも可能です。

混ぜて楽しい、飲んでおいしい乾杯ドリンク。

東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”レモネード（ブルーシロップ＆バタフライピー）の紹介でした。

※価格やデザイン、発売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

(C)Disney

