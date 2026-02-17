＜ゴミレベルのお土産＞くれるたびにイラッ！「裕福アピールすんな」【第4話まんが：ママ友の気持ち】
私はカヨです。夫のコタロウと幼稚園に通う息子と暮らしています。幼稚園のママ友にはいろいろな人がいます。ツグミさんとは子ども同士の仲が良いのでよく話しますが、実は私、彼女に対してイライラを募らせています。というのも、ツグミさん家族の趣味は旅行。さまざまな場所に行ってはお土産を買ってくるのです。この連休も温泉施設に行ったそうで、お菓子の箱をくれました。受け取るときはなんとか笑顔を作りましたが、引きつっていたかもしれません……。
ウチにはしょっちゅう旅行できるようなお金の余裕はありません。だからツグミさんがお土産をくれるたびにイラっとします。そんな私の気も知らず、コタロウは呑気な様子で勝手にお菓子の箱を開けると、嬉しそうにパクっと食べました。
私にとってこのお土産のお菓子は、ツグミさんからのマウントそのもの……。どうしても「旅行できる経済力」や「家族仲の良さ」をアピールされているような気がしてしまうのです。コタロウに笑い飛ばされ、余計に腹が立ってたまりません。
ツグミさんからのお土産を「お出かけマウント」と感じている私。ウチは経済的な余裕がなくて、そんなにしょっちゅう旅行なんてできません。毎回のお土産は裕福さをアピールされている気分。毎回笑顔を作って受け取りますが、内心はイラっとしています。
帰宅したコタロウはお菓子に喜び、勝手に箱を開けると嬉しそうにパクっと食べました。私がこんなに嫌な気持ちになっているのに、どうしてコタロウはわからないの……？ 私のムカムカはいっそう募っていくばかりでした。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
ウチにはしょっちゅう旅行できるようなお金の余裕はありません。だからツグミさんがお土産をくれるたびにイラっとします。そんな私の気も知らず、コタロウは呑気な様子で勝手にお菓子の箱を開けると、嬉しそうにパクっと食べました。
私にとってこのお土産のお菓子は、ツグミさんからのマウントそのもの……。どうしても「旅行できる経済力」や「家族仲の良さ」をアピールされているような気がしてしまうのです。コタロウに笑い飛ばされ、余計に腹が立ってたまりません。
ツグミさんからのお土産を「お出かけマウント」と感じている私。ウチは経済的な余裕がなくて、そんなにしょっちゅう旅行なんてできません。毎回のお土産は裕福さをアピールされている気分。毎回笑顔を作って受け取りますが、内心はイラっとしています。
帰宅したコタロウはお菓子に喜び、勝手に箱を開けると嬉しそうにパクっと食べました。私がこんなに嫌な気持ちになっているのに、どうしてコタロウはわからないの……？ 私のムカムカはいっそう募っていくばかりでした。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子