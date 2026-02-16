【ROG Xbox Ally X：価格改定】 2月16日 実施 新価格：169,800円

ASUS JAPANは2月16日、ポータブルゲーミングPC「ROG Xbox Ally X」の価格改定を実施した。改定後の価格は169,800円。

「ROG Xbox Ally X」は同社のゲーミングブランド「ROG」とXboxがコラボレーションしたポータブルゲーミングPC。2025年10月に発売され、当初は139,800円で販売されていたが、本日2月16日に公式ストア「ASUS Store」にて価格改定が行なわれた。新価格は169,800円で、3万円の値上げとなっている。

既に新価格は各家電量販店のECサイトなどでも適用されている。なお、下位モデル「ROG Xbox Ally」の価格は据え置きで、89,800円で販売されている。

ASUS Storeでの「ROG Xbox Ally X」販売ページ。新価格が適用されている

