Íî¸ì²È¤Î·îÄâÊýÀµ¤µ¤ó¤Ï2·î15Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·îÄâÊýÀµ¡õÈþ¿ÍºÊ¤Î´é½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¢¤ä¤µ¤ó¡ª»³¤Á¤ã¤ó¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¸æºÂ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£»³¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤â¥Ä¥Ü¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¢¤ä¤µ¤ó¡¢Èþ¿Í¤Ç²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÊýÀµ¤µ¤ó58ºÐ¤È¤Ï¡ª¡×¡Ö¤¢¤ä¤µ¤óÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤ªåºÎï¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤58ºÐ¤¬¤ª¤ë¤Ê¤ó¤ÆÃ¯¤¬»×¤¤¤Þ¤Ã¤«¡×¡Ö±ü¤µ¤óåºÎï¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¡¢½ËÊ¡¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:¶¶¼ò ±ÍÎïÎÜ)
¡Ö¤¢¤ä¤µ¤ó¡¢Èþ¿Í¤Ç²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×ÊýÀµ¤µ¤ó¤Ï¡Ö£µ£¸ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò1ËçºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊýÀµ¤µ¤ó¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¹ë²Ú¤ÊÃÂÀ¸Æü¥±¡¼¥¤¬¤¹¤Æ¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿Èþ¤·¤¤ºÊ¤Î¾Ð´é¤âµ±¤¡¢É×ÉØÃç¤¬¤è¤¤¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¸ø±é¡ÖÅìÀ¾ÆÃÁªÆó¿Í²ñ¡×³«ºÅÍ½ÄêÉáÃÊ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï»Å»ö¤Î¹ðÃÎ¤ä¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ëÊýÀµ¤µ¤ó¡£5Æü¤Ë¤Ï¡¢3·î22Æü¤ËÊ¡²¬¸©¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤Î¸ø±é¡ÖÅìÀ¾ÆÃÁªÆó¿Í²ñ¡×¤ò¹ðÃÎ¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
