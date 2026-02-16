¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤Ë¤¤¤È¤¦¤Þ¤¤»Ò¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬Âç³Ø¶µ¼ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤ò¸ì¤ë¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤À¤Ã¤¿»ä¤¬°äÅÁ»Ò¤Î¸¦µæ¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×
2026Ç¯2·î16Æü¤Î¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤Ë¤¤¤È¤¦¤Þ¤¤»Ò¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£45ºÐ¤ÇÁá°ðÅÄÂç³Ø¤ËÆþ³Ø¡£Í½ËÉ°å³Ø¤ò³Ø¤ÓÂç³Ø±¡¤Ë¤â¿Ê³Ø¤·¡¢º£¤Ç¤ÏÂç³Ø¶µ¼ø¤È¤·¤Æ¶µÃÅ¤Ë¤âÎ©¤Ä·Ð°Þ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¤¤¤È¤¦¤µ¤ó¤¬Âç³Ø±¡¤Ë¿Ê¤ó¤ÀÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡ØÉØ¿Í¸øÏÀ¡Ù2021Ç¯2·î9Æü¹æ¤Îµ»ö¤òºÆÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£*****·ÝÎò37Ç¯¡¢½÷Í¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢Âç³Ø±¡¤ØÄÌ¤¦³ØÀ¸À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¤¤È¤¦¤Þ¤¤»Ò¤µ¤ó¡£45ºÐ¤ÇÂç³Ø¿Ê³Ø¤ò·è°Õ¤·¤¿·Ð°Þ¤È¡¢¸½ºß¤ÎÆü¡¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡½¡½¡Ê¹½À®¡áÆâ»³Ì÷»Ò¡¡¼Ì¿¿Äó¶¡¡á¤¤¤È¤¦¤µ¤ó¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂç³Ø±¡¤Î³Ø°Ì¼øÍ¿¼°¤Ë¸Ó»Ñ¤ÇÎ×¤ó¤À¤¤¤È¤¦¤Þ¤¤»Ò¤µ¤ó
É×¤Î¸ÀÍÕ¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤Æ
·ÝÇ½À¸³è25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤í¡¢¼Ò²ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ²¿¤«²¸ÊÖ¤·¤¬¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£18ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç»Å»ö¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤â¡¢Ä¹Ç¯¡¢»ä¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä»Å»ö´Ø·¸¼Ô¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ª¤«¤²¡£¼þ°Ï¤ÎÊý¡¹¤Ë¡¢²¿¤é¤«¤Î·Á¤Ç¤ªÊÖ¤·¤ò¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿»ä¤Ï¡¢²¸ÊÖ¤·¤Î½Ñ¤ò²¿¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÂç³Ø¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÃÎ¼±¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥É¥é¥Þ¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÂç³Ø¤ËÄÌ¤¦¤Î¤Ï»þ´ÖÅª¤Ë¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¤¡Ä¡Ä¡£¤Ê¤«¤Ê¤«Æ§¤óÀÚ¤ê¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Þ¤Þ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢°¦¸¤¤Î»¶Êâ¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿ÃËÀ¤È44ºÐ¤Î¤È¤¤Ë·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼Â¤ÏÂç³Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¡¢²¿¤Îµ¤¤Ê¤·¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤é¡¢°Õ³°¤È¤¢¤Ã¤µ¤ê¡Ö¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¦¤è¡×¤È¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤Æ¡¢¤Û¤ó¤È¤¦¤Ëµ¤·Ú¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÂç³Ø¼õ¸³¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤»¤Ã¤«¤¯Âç³Ø¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤éÍ½ËÉ°å³Ø¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÁ°¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿°åÎÅ´Ø·¸¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¥Ó¥Ç¥ª¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢Í½ËÉ°å³Ø¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤Îº£¤Ç¤³¤½¡¢¼êÀö¤¤¡¢¤¦¤¬¤¤¤Ê¤ÉÍ½ËÉ¤ò°Õ¼±¤·¤¿À¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢ÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¼£¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Æü¤´¤í¤«¤é¤â¤Ã¤È¡ÖÍ½ËÉ¡×¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÉÂ±¡¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤é¤º¤Ë¡¢·ò¹¯¤Ç¹¬¤»¤ÊÀ¸³è¤¬Á÷¤ì¤ë¤Ï¤º¡£
¤½¤ó¤ÊÍ½ËÉ°å³Ø¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÀ¤¤ÎÃæ¤ËÅÁ¤¨¤ëÊÙ¶¯¤¬¤Ç¤¤ëÂç³Ø¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¤ÈÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¿Í´Ö²Ê³ØÉô¤Î·ò¹¯Ê¡»ã²Ê³Ø²Ê¤Ç³Ø¤Ù¤ë¤È¤ï¤«¤ê¡¢e¥¹¥¯¡¼¥ë¡ÊÄÌ¿®¶µ°é²ÝÄø¡Ë¤ò¼õ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò»È¤¤¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤Ç¼ø¶È¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ëe¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ê¤é¤Ð¡¢ËèÆüÄÌ³Ø¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤Ç¤âÊÙ¶¯¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¥ì¥Ý¡¼¥ÈÄó½Ð¤È»Å»ö¤Î¥í¥±¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ï
¤Þ¤º»ÖË¾Æ°µ¡¤ò½ñ¤¤¤¿ÏÀÊ¸¤òÄó½Ð¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢3¿Í¤Î¶µ¼ø¤Ë¤è¤ëÌÌÀÜ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë25Ç¯°Ê¾å¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¼õ¸³¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£ÏÀÊ¸¤ò½ñ¤¯¤Î¤â°ì¶ìÏ«¤Ê¤é¡¢¡Ö·ÝÇ½¿Í¤Ï¤¹¤°¤Ë¤ä¤á¤ë¤«¤éÆþ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ÌÌÀÜ´±¤«¤é»¶¡¹¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ö´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤ä¤ëµ¤¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¹ç³Ê¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æþ³Ø¸å¤Ï¡Ä¡Ä¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤Ò¤È¥³¥Þ1»þ´ÖÈ¾¤Î¼ø¶È¤ò¡¢ËèÆü¿ô²ÊÌÜ¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÇÄ°¹Ö¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ã¤«¤êµ²±ÎÏ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ä°¤¤¤¿¤½¤Ð¤«¤éÆâÍÆ¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£»Ø¤Î·ä´Ö¤«¤éº½¤¬¤³¤Ü¤ìÍî¤Á¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¼ø¶È¤ÏÆ°²è¤ò²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²ÝÂê¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤ÎÄó½Ð´ü¸Â¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ëè½µÆüÍËÆü¤ÎÌë11»þ59Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÎÄó½Ð¤¬Äù¤áÀÚ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
´üËö¥Æ¥¹¥È¤È¥ì¥Ý¡¼¥È¤ÎÄù¤áÀÚ¤ê¡¢»Å»ö¤Î¥í¥±¤¬½Å¤Ê¤Ã¤ÆÅ°Ìë¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¡¢²áÏ«¤ÇÂÓ¾õá×¿¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»Å»ö¤Ç¿·´´Àþ¤ò»È¤Ã¤Æ°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢É¬»à¤Ç½ñ¤¾å¤²¤¿¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¥¯¥é¥¦¥É¤ËÊÝÂ¸¤·¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤ÇÅÅÇÈ¤¬ÄÌ¤¸¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¶ìÏ«¤ÎÀ®²Ì¤¬¤¹¤Ù¤Æ¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦Èá»´¤ÊÌÜ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡£¡Ê¾Ð¡Ë
¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤Ä¤é¤¤¤È¤¤Ï¡¢¡ÖÉ÷¼Ù¤ò¤Ò¤¤¤Æ¥ì¥Ý¡¼¥È¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¶µ¼ø¤Ë¥¦¥½¤ÎÏ¢Íí¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡ÖÅÓÃæ¤Ç¤¯¤¸¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¼Ò²ñ¤Ë²¸ÊÖ¤·¤¬¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤±¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ò¸ÝÉñ¤·¤Æ²¿¤È¤«¤ä¤ê¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÌÌÀÜ¤Î¤È¤¤Ë¡ÖÀäÂÐ¤Ë¡¢ÅÓÃæ¤Ç¤ä¤á¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡×¤È¶µ¼ø¿Ø¤Ë¥¿¥ó¥«¤òÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â4Ç¯´Ö¤ÇÂ´¶È¤·¤Ê¤¤ã¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤µ¤«Âç³Ø±¡¤Ë¿Ê¤à¤Ê¤ó¤Æ
4Ç¯´Ö¤ÎÂç³ØÀ¸³è¤Ïº£¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤âÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤òÊÙ¶¯¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£Âç³Ø¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¸þ¤ËÀ¤³¦¤¬¤É¤ó¤É¤ó¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤â¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡£
3Ç¯À¸¤Ç¥¼¥ß¤ò·è¤á¤ë¤È¤¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¹©³Ø¤òÁª¤ó¤À¤Î¤âÁÛÄê³°¡£¤½¤â¤½¤âÍ½ËÉ°å³Ø¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÁá°ðÅÄ¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¥¼¥ß¤Î¶µ¼ø¤¬ÄêÇ¯¤ÇÂà´±¤·¡¢Í½ËÉ°å³Ø¤òÀì¹¶¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¾õ¶·¤òÃÎ¤Ã¤¿20Âå¤ÎÆ±µéÀ¸¤«¤é¡¢¡Ö¤³¤Î¥¼¥ß¤¬¿Íµ¤¤À¤è¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤¬¥í¥Ü¥Ã¥È¹©³Ø¤Î¥¼¥ß¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç»ä¤¬À©ºî¤·¤¿Àµ¤·¤¤¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ë¤¢¤ë´ë¶È¤ÎÊý¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ÎÀè¡¢Âç³Ø±¡¤Ë¿Ê¤à¤Ä¤â¤ê¤Ê¤é¡¢¤¦¤Á¤Î²ñ¼Ò¤È¶¦Æ±¸¦µæ¤ò¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡£
Âç³Ø±¡¤Ë¿Ê¤à¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤»¤Ã¤«¤¯°ì½ï¤Ë¸¦µæ¤·¤è¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Âç³Ø¤Î4Ç¯´Ö¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤É¤êÃå¤¤¿¤«¤Ã¤¿¶ÃÏ¤ËÅþÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤âµ¤¤Å¤¤¤Æ¡¢½¤»Î²ÝÄø¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
½¤»Î²ÝÄø¤Î´Ö¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿´ë¶È¤È°ì½ï¤Ë³«È¯¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¹âÎð¼Ô¤Î·ò¹¯¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥È¡¦¥í¥³¥Ô¥ç¥ó¡×¤Ç¤¹¡£¹âÎð²½¤¬¿Ê¤à¤È¡¢Â¹ø¤¬¼å¤Ã¤ÆÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Ö¥í¥³¥â¥Æ¥£¥Ö¥·¥ó¥É¥í¡¼¥à¡×¤Ç¿²¤¿¤¤ê¤Î¤ªÇ¯´ó¤ê¤¬Áý¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤òÃÎ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤³¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò³«È¯¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Åö»þ¡¢¤¬¤ó¤ò´µ¤Ã¤¿Éã¤¬ÉÂ±¡¤Ç¿²¤¿¤¤ê¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤º±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö½é¡¢Éã¤Ï¼«Ê¬¤Ç¼Ö¤¤¤¹¤Ë¾è¤ì¤ë¤Û¤É¸µµ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Æþ±¡À¸³è¤¬Ä¹°ú¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÁ´¿È¤Î¶ÚÎÏ¤¬¿ê¤¨¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Ç¿²¤¿¤¤ê¤Ë¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¤È¡¢¤¢¤ë¤È¤¡¢Éã¤¬´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤Æ¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤Ã¤¿·ä¤Ë¡¢Éã¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ë¿²¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌµµ¡¼Á¤ÊÅ·°æ¤À¤±¡£°ìÆüÃæ¡¢Éã¤Ï¤³¤ÎÅ·°æ¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¿²¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯ÀÚ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£
ºÇ¸å¤Þ¤Ç¹¬¤»¤Ê¿ÍÀ¸¤ò²á¤´¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤ÎÂ¤ÇÊâ¤±¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï·ò¹¯¤Ê¤¦¤Á¤«¤éÂ¹ø¤Î¶ÚÆù¤òÃÃ¤¨¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¹âÎð¼Ô¤ÎÊý¤Ë¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤ò½¬´·¤Å¤±¤ë¤¿¤á¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤Ã¤ÈÊÙ¶¯¤·¤¿¤¤¤ÈÇî»Î²ÝÄø¤Ø
¤³¤Î¥í¥³¥Ô¥ç¥ó¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢½¤»Î²ÝÄø¤Î2Ç¯´Ö¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë²á¤®¡¢¤â¤Ã¤ÈÊÙ¶¯¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÍß¤¬»ä¤ÎÃæ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤â¤¦°ìÃÊ³¬¾å¤ÎÇî»Î²ÝÄø¤Ë¿Ê¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤¤¤Ë¤¯¡¢»ä¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥¼¥ß¤Î¶µ¼ø¤ÏÇî»Î²ÝÄø¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤·¤è¤¦¡©¡¡¤ÈÇº¤ó¤À¤È¤¤Ë¡¢½¤»Î²ÝÄø¤Î2Ç¯´Ö¡¢·ç¤«¤µ¤º¼ø¶È¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿´ðÁÃÏ·²½³Ø¤Î¶µ¼ø¤¬Çî»Î²ÝÄø¤Î¥¼¥ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Âç³Ø4Ç¯´Ö¤Ï¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤Ç¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Â¤ÏÂç³Ø±¡¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤«¤é¤Ï¡¢½µ¤Ë2²ó¡¢ºë¶Ì¸©¤Î½êÂô¤Ë¤¢¤ë¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Þ¤Ç¡¢ÅÔÆâ¤«¤é1»þ´ÖÈ¾¤«¤±¤ÆÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã±ó¤¯¤ÆÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÅÅ¼Ö¤Ë¤â¾è¤ê´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾è¤ê´¹¤¨¤Î±Ø¤ÇÌÂ¤Ã¤¿¤ê¡£
¤Ç¤â¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤³¤Î´ðÁÃÏ·²½³Ø¤Î¼ø¶È¤ò¼è¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸áÁ°Ãæ¤ËÌ¾¸Å²°¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¸å¡¢¥À¥Ã¥·¥å¤Ç¿·´´Àþ¤ËÈô¤Ó¾è¤ê¡¢À¾ÉðÃÓÂÞÀþ¤ÎºÇ´ó¤ê±Ø¤«¤é½Ð¤ë³Ø¥Ð¥¹¤Î»þ´Ö¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Åìµþ±Ø¤«¤é¸þ¤«¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤¬Ëè½µ¤Ç¤¹¡£
ËÜÍè¤Ê¤é¤Ð¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¹©³Ø¤òÀì¹¶¤·¤Æ¤¤¤¿»ä¤¬´ðÁÃÏ·²½³Ø¤ÎÇî»Î²ÝÄø¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤Ïµö¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¼ø¶È¤ò2Ç¯´Ö¤ß¤Ã¤Á¤ê¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ÌÌÀÜ¤Ç¶µ¼ø¤¿¤Á¤Î¸·¤·¤¤¼ÁÌä¤Ë¤â¤¹¤Ù¤ÆÅú¤¨¤é¤ì¡¢Çî»Î²ÝÄø¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
50Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ä¤¬¡¢ËèÆüÅìÂç¤ËÄÌ¤¦¤È¤Ï
Çî»Î²ÝÄø¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤â¤¦¤¹¤°5Ç¯¡£º£¤ÏÅìµþÂç³Ø¤Î¸¦µæ¼¼¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢Â¯¤Ë¼ãÊÖ¤ê°äÅÁ»Ò¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥µ¡¼¥Á¥å¥¤¥ó°äÅÁ»Ò¤Î¸¦µæ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¿©ÉÊ¤¬¥µ¡¼¥Á¥å¥¤¥ó°äÅÁ»Ò¤ò³èÀ²½¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤½¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò¥ª¥ó¤Ë¤¹¤ë¿©ÉÊ¤òÃµ¤¹¤¿¤á¡¢»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤Ë¡¢¤Û¤ÜËèÆü¡¢ÅìÂç¤Î¥é¥Ü¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¡¢20Âå¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¡¢ºÙË¦ÇÝÍÜ¤Î¼Â¸³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
50Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ä¤¬¡¢ËèÆüÅìÂç¤ËÄÌ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡ª¡¡¼«Ê¬¤Ç¤âËÜÅö¤Ë¶Ã¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤³¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤È»×¤¦¿´¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢»×¤¤¤â¤è¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
²¿¤«¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¿ÍÀ¸¤âÈ¾¤Ð¤ò²á¤®¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ºÇ½é¤Î°ìÊâ¤¬Æ§¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ï»ä¤Î¼þ¤ê¤Ë¤âÂçÀª¤¤¤Þ¤¹¡£Àè¤Û¤É¤â¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¼«¿È¡¢°ìÂç·è¿´¤ò¤·¤ÆÂç³Ø¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½é¤á¤Î°ìÊâ¤Ï¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤·¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ë¤ÏÌµÍý¤À¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤é¤ä¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¡¢¤¯¤é¤¤¤Î´¶³Ð¤ÇÂç³Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢º£¤ÏËèÆü¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤¡ª¡¡¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤Î¤è¤¦¤ÊÇ¯Îð¤ÎÅìÂçÀ¸¤Ë¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÇÇÝÍÜ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Í¡×¤Ê¤ó¤ÆË«¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´ò¤·¤¯¤Æ¡£Âç³Ø¤ËÆþ¤ëÁ°¤Î»ä¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ìµ¼ñÌ£¤Ê¿Í´Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤ÏÁÔÂç¤Ê¼ñÌ£¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¡¢ËèÆü¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê´¶À¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ã¼Ô¤È²á¤´¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤â¼«Á³¤È¼ãÊÖ¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡Ä¡Ä¡£
³ØÉô»þÂå¤Î¥¹¥¯¡¼¥ê¥ó¥°¤Î¼ø¶È¤Ç¡¢20ºÐÁ°¸å¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë1½µ´Ö¹ç½É¤·¤¿¤È¤¡¢¼ø¶È¸å¤Ë¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢µï¼ò²°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤â³Ú¤·¤¤»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¡£
¸¦µæ¤ÎÀ®²Ì¤ò¹¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤±¤¿¤é
¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢»ä¤¬Âç³Ø¤Ç¤³¤ì¤Þ¤ÇÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¿10Ç¯´Ö¤Ï¡¢½÷À¤È¤·¤Æ¤Ï¹¹Ç¯´ü¤Ë¤¢¤¿¤ëÇ¯Îð¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤Ï¤â¤È¤â¤È¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¡Ô¤ª¤Ã¤µ¤ó¡Õ¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤ª¤Þ¤±¤ËËèÆü¡¢¿·¤·¤¤»É·ã¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤»¤¤¤«¡¢¥Û¥Ã¥È¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤ò¿ô²ó´¶¤¸¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ï¹¹Ç¯´ü¤ÎÉÔÄ´¤â´¶¤¸¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¸½ºß¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Å»ö¤È²È»ö¡¢ÊÙ¶¯¤â°Õ³°¤Ë¤ä¤ê¤¯¤ê¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Âç³Ø±¡¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤«¤é¤Ï¡¢ÏÀÊ¸¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë´Ö¤ËÀöÂõµ¡¤ò²ó¤·¡¢ÊÙ¶¯¤Î¹ç´Ö¤ËÎÁÍý¤òºî¤ë¡£¼Â¤ÏÎÁÍý¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬µ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£
¥ì¥Ý¡¼¥È¤ÎÄù¤áÀÚ¤ê¤¬Ç÷¤Ã¤ÆÍ¼ÈÓ¤Î»ÙÅÙ¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤â¡¢¡Ö¤¤¤¯¤é¤Ç¤âÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¡×¤È¡¢É×¤¬¤Î¤ó¤Ó¤ê¹½¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£É×¤ÈÍ¼¿©¤òºÑ¤Þ¤»¤¿¸å¤Ï¡¢2¿Í¤Ç³¤³°¥É¥é¥Þ¤ò´Ñ¤ë»þ´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¹©É×¼¡Âè¤Ç»þ´Ö¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÌÜ²¼¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸¦µæ¤Ï¡¢ËÜ¶È¤Î»Å»ö¤È¤ÎÀÜÅÀ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¤³¤¦¤·¤Æ¼èºà¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤âÍ½ËÉ°å³Ø¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ËèÆü1Ê¬´ÖÊÒÂÎ©¤Á¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢53Ê¬´Ö¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤·¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤Ó¤Ë5²ó¤º¤Ä¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤ò¤¹¤ë½¬´·¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ì¤Ð¡¢¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¼«Ê¬¤ÎÂ¤ÇÊâ¤±¤ë¶ÚÎÏ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Çî»Î²ÝÄø¤ËºßÀÒ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤¢¤È1Ç¯¤Û¤É¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤â¸¦µæÀ¸¤È¤·¤Æ¥¼¥ß¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¸¦µæ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£