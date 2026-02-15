「日本一カワイイ中学生」に選ばれたほのさんが披露した小学4年生当時の写真に対し、スタジオの出演者たちから驚きと絶賛の嵐が巻き起こった。

【映像】「日本一カワイイ中学生」に選ばれた現在の姿＆小学生の頃の写真

2月15日放送の『ななにー地下ABEMA』では、「日本一のイケメン＆美少女が大集合！最強遺伝子の裏側を大公開＆親も登場しちゃうぞスペシャル！」と題し、2025年末に「JCミスコン2025」でグランプリに輝いた鹿児島県出身のほのさん（13）を招待。3万5000人の頂点に立った彼女の魅力の源泉や、知られざる成長過程を深掘りする企画が放送された。

スタジオには、ほのさんの父・隆広さんと母・ちえりさんも登場。娘のあまりの可愛さを象徴する1枚として、小学4年生の頃の写真が公開されると、画面に映し出されたその圧倒的なビジュアルに、出演者一同は「うわー！かわいい！！」「えぐい！！」と大絶叫。1年前までランドセルを背負っていたというほのさんだが、幼少期からすでに完成された顔立ちをしていたことが明らかになり、香取慎吾もその逸材ぶりに目を見張っていた。