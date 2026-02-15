卓球の「WTTスターコンテンダー・チェンナイ」がインド・チェンナイで行われており、連日熱戦が繰り広げられている。大会も終盤に差し掛かる中、日本勢の躍進が目立っている。

■大藤が勝利で日本勢同士の決勝実現

今大会は日本選手が多数エントリーしており、女子シングルスでは日本勢同士による優勝争いが展開されている。

復調ぶりを印象付けているのが世界ランキング65位の平野美宇（木下グループ）。14日に行われた3回戦では、第2シードの長粼美柚（木下アビエル神奈川）との同士討ちをフルゲームの末に制すると、準々決勝では同34位の李恩惠（韓国）を3－0のストレートで退けた。

平野がWTTシリーズで4強入りを果たすのは、2024年6月の「WTTコンテンダー・ザグレブ」以来。15日の準決勝では、今大会で女子ダブルスを青木咲智（四天王寺高）とのペアで制し、2冠がかかる横井咲桜（ミキハウス）と対戦する。国内でしのぎを削ってきた両者が、WTTの舞台で初めて相まみえる。

一方、第1シードとして順当な勝ち上がりを見せているのが世界ランキング14位の大藤沙月（ミキハウス）。14日の準々決勝では、今季好調を維持するカットマンの佐藤瞳（日本ペイントグループ）との同士討ちを迎えたが、3－0で快勝。準決勝では第4シードで世界ランキング21位の鄭怡静（台湾）と対戦する。この試合を勝ち抜けば、日本勢同士の決勝が実現する。

今大会は中国の主要選手が不在の中、日本勢が前評判通りの強さを発揮している。平野、大藤、横井の3選手が4強入りする中、日本勢がタイトルを手にできるか。最終日の戦いから目が離せない。