思考整理を革新するAI搭載デジタルノート！TCL JAPAN ELECTRONICS「TCL Note A1 NXTPAPER」
TCL JAPAN ELECTRONICSは、AIスマートノート「TCL Note A1 NXTPAPER」を、2026年2月10日11時より応援購入サービス「Makuake」にて先行予約販売開始しました。
情報過多の現代において、集中力の維持や情報整理に課題を抱える人が増えています。
本製品は、紙のような視認性と書き心地、そしてAIによる情報整理機能を融合することで、「読む・書く・考える」という日常的な知的活動をより自然に、より快適に行うために開発された新しいデジタルノート。
TCL JAPAN ELECTRONICS「TCL Note A1 NXTPAPER」
先行予約販売期間：2026年2月10日（火）11時〜4月10日（金）22時
販売場所：Makuake（https://www.makuake.com/project/tclnotea1/）
思考と記録をシームレスにつなぐ本製品は、紙のような自然な書き心地と、AIによる高度な情報整理機能を両立。
会議記録、学習、アイデア整理など、日常業務のあらゆるシーンで活躍します。
手書きメモ、Web情報、アイデア断片を一元管理できる「インスピレーションスペース」を搭載し、思考の流れを止めずに情報を整理できる点も魅力☆
紙のような視認性を実現するNXTPAPER Pureディスプレイ
11.5インチのNXTPAPER Pureディスプレイは、120Hzリフレッシュレートと約1,670万色表示に対応。
さらに、3A（アンチグレア／反射防止／指紋防止）クリスタルシールドガラスにより反射やグレアを抑制し、長時間の使用でも目に配慮した表示体験を提供します。
TUV認証にも対応し、快適な閲覧・筆記環境を実現します。
自然な手書き体験を支えるT-Pen Pro
8,192段階の筆圧検知と高速レスポンスにより、紙に近い書き味を実現します。
さらに、X軸リニアモーターによる繊細な触覚フィードバックにより、自然な筆記感覚を再現します。
一筆書きも遅れることなく、なめらかな書き心地を体感できます。
日常業務を支えるAIツールボックス
音声文字起こし、リアルタイム翻訳、AI要約、手書き文字変換など、多様な生産性ツールを搭載しています。
会議記録や学習、アイデア整理など、日常業務を効率的にサポートします。
出荷時搭載AI機能は追加費用なく利用可能で、長く使い続けられます。
インスピレーションスペースによる情報整理
手書きメモ、Web情報、アイデア断片を一元管理できる「インスピレーションスペース」を搭載しています。
思考の流れを止めずに情報を整理できるため、クリエイティブな作業にも最適です。
ひらめきを瞬時にストックし、後から見返して新たな発想につなげることができます。
長時間使用に対応するモバイル設計
約500gの軽量設計と8000mAhバッテリーにより、外出先でも安心して使用可能。
大画面と携帯性を両立し、カフェや図書館、移動中など、あらゆる場所で快適に作業できます。
終日のハードな使用にも応えるタフな設計です。
よくある質問
Q. 先行予約販売はいつまでですか
2026年2月10日（火）11時から4月10日（金）22時まで、Makuakeにて実施しています。
Q. AI機能は追加料金が必要ですか
出荷時搭載のAI機能（音声文字起こし、リアルタイム翻訳、AI要約、手書き文字変換等）は追加費用なく利用できます。
Q. バッテリーの持続時間はどのくらいですか
8000mAhの大容量バッテリーを搭載しており、外出先でも長時間使用可能です。
Q. 重さはどのくらいですか
約500gの軽量設計で、持ち運びに便利です。
Q. ディスプレイの大きさは
11.5インチのNXTPAPER Pureディスプレイを搭載し、広々とした作業スペースを提供します。
紙のような自然な書き心地とAIの知性を融合した本製品は、思考整理の新しいパートナーとして、日々の業務や学習を効率的にサポートします。
情報の整理や記録にお悩みの方、手書きメモとデジタルの利便性を両立したい方におすすめです。
長時間使用でも目に優しいディスプレイと、軽量で持ち運びやすい設計により、あらゆる場所で快適に作業できます。
TCL JAPAN ELECTRONICS「TCL Note A1 NXTPAPER」の紹介でした。
