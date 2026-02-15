TCL JAPAN ELECTRONICSは、AIスマートノート「TCL Note A1 NXTPAPER」を、2026年2月10日11時より応援購入サービス「Makuake」にて先行予約販売開始しました。

情報過多の現代において、集中力の維持や情報整理に課題を抱える人が増えています。

本製品は、紙のような視認性と書き心地、そしてAIによる情報整理機能を融合することで、「読む・書く・考える」という日常的な知的活動をより自然に、より快適に行うために開発された新しいデジタルノート。

TCL JAPAN ELECTRONICS「TCL Note A1 NXTPAPER」

先行予約販売期間：2026年2月10日（火）11時〜4月10日（金）22時

販売場所：Makuake（https://www.makuake.com/project/tclnotea1/）

思考と記録をシームレスにつなぐ本製品は、紙のような自然な書き心地と、AIによる高度な情報整理機能を両立。

会議記録、学習、アイデア整理など、日常業務のあらゆるシーンで活躍します。

手書きメモ、Web情報、アイデア断片を一元管理できる「インスピレーションスペース」を搭載し、思考の流れを止めずに情報を整理できる点も魅力☆

紙のような視認性を実現するNXTPAPER Pureディスプレイ

11.5インチのNXTPAPER Pureディスプレイは、120Hzリフレッシュレートと約1,670万色表示に対応。

さらに、3A（アンチグレア／反射防止／指紋防止）クリスタルシールドガラスにより反射やグレアを抑制し、長時間の使用でも目に配慮した表示体験を提供します。

TUV認証にも対応し、快適な閲覧・筆記環境を実現します。

自然な手書き体験を支えるT-Pen Pro

8,192段階の筆圧検知と高速レスポンスにより、紙に近い書き味を実現します。

さらに、X軸リニアモーターによる繊細な触覚フィードバックにより、自然な筆記感覚を再現します。

一筆書きも遅れることなく、なめらかな書き心地を体感できます。

日常業務を支えるAIツールボックス

音声文字起こし、リアルタイム翻訳、AI要約、手書き文字変換など、多様な生産性ツールを搭載しています。

会議記録や学習、アイデア整理など、日常業務を効率的にサポートします。

出荷時搭載AI機能は追加費用なく利用可能で、長く使い続けられます。

インスピレーションスペースによる情報整理

手書きメモ、Web情報、アイデア断片を一元管理できる「インスピレーションスペース」を搭載しています。

思考の流れを止めずに情報を整理できるため、クリエイティブな作業にも最適です。

ひらめきを瞬時にストックし、後から見返して新たな発想につなげることができます。

長時間使用に対応するモバイル設計

約500gの軽量設計と8000mAhバッテリーにより、外出先でも安心して使用可能。

大画面と携帯性を両立し、カフェや図書館、移動中など、あらゆる場所で快適に作業できます。

終日のハードな使用にも応えるタフな設計です。

よくある質問

Q. 先行予約販売はいつまでですか

2026年2月10日（火）11時から4月10日（金）22時まで、Makuakeにて実施しています。

Q. AI機能は追加料金が必要ですか

出荷時搭載のAI機能（音声文字起こし、リアルタイム翻訳、AI要約、手書き文字変換等）は追加費用なく利用できます。

Q. バッテリーの持続時間はどのくらいですか

8000mAhの大容量バッテリーを搭載しており、外出先でも長時間使用可能です。

Q. 重さはどのくらいですか

約500gの軽量設計で、持ち運びに便利です。

Q. ディスプレイの大きさは

11.5インチのNXTPAPER Pureディスプレイを搭載し、広々とした作業スペースを提供します。

紙のような自然な書き心地とAIの知性を融合した本製品は、思考整理の新しいパートナーとして、日々の業務や学習を効率的にサポートします。

情報の整理や記録にお悩みの方、手書きメモとデジタルの利便性を両立したい方におすすめです。

長時間使用でも目に優しいディスプレイと、軽量で持ち運びやすい設計により、あらゆる場所で快適に作業できます。

TCL JAPAN ELECTRONICS「TCL Note A1 NXTPAPER」の紹介でした。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 思考整理を革新するAI搭載デジタルノート！TCL JAPAN ELECTRONICS「TCL Note A1 NXTPAPER」 appeared first on Dtimes.