Photo: あみとう

iPadって意外と使いこなすのが難しくないですか？

本当はコンパクトなPC的に活用したいけど、キーボードもないし容量も少ないし、なんだかんだ眠らせてしまっている方、多いのでは。

そんなスマホ以上PC未満的な立ち位置の存在、iPadをもっとPC的に、いや、それ以上にフレキシブルに活用するためのプラスワンアイテムを3つ紹介します。

ハブは背面に貼る。MagSafeでiPad miniを完全武装

Photo: あみとう

便利なiPadですが、外部機器との接続は、USB-Cポート1個で賄わなきゃならないのがやや難点。USBハブをぶら下げて使うのは邪魔くさいし…。

そんな悩みを解決する、プラスワンアイテムが、HagibisのMagSafe USB-Cハブ。MagSafe非対応の製品でも、付属のリングを接着すれば問題なく使用できます。

このアイテムなら、ハブを背面に隠しながら、スマートにさまざまな機器をiPadに接続できるように。移動の際もいちいちガジェットポーチにしまわずとも、ハブを貼り付けたまま移動できるのでラクチンです。SDカードのスロットがついている点もうれしいポイント。

また、こちらの製品、ハブ自体の背面にもMagSafeが搭載されています。

つまり、デバイスに対応するMagSafeスタンドと組み合わせれば…。

Photo: あみとう

こんな感じで、さまざまな機器をデバイスに接続しながら、PCライクな作業環境を作ることも可能になります（写真はiPad mini）。

MagSafe対応のデバイスを持っている人は、こういうアクセサリーを用意しておくと、よりフレキシブルな使い方ができそう。iPadを幅広い用途で役立てるための面白いアプローチです。

Hagibis 磁気USB-Cハブ 7-in-1 Magsafe対応 ドッキングステーション｜iPhone 16/15 Pro Max & MacBook Pro/Air対応｜4K@60Hz HDMI・100W PD急速充電・10Gbps USB・SD/TFカードリーダー・AUX 6,299円 Amazonで見る PR PR

詳しくはこちら↓

｢ハブは背面に貼る時代｣。MagSafeでiPad miniを完全武装させた男

iPadで仕事したくなる、薄〜いキーボード

Photo: 小暮ひさのり

iPadと組み合わせるキーボード、何がいいんだろう？そんな問いへの答えとして、ロジクールの「Keys-To-Go 2」はいかがでしょうか。

このキーボード最大の特徴は、とにかく「携帯のしやすさ」にステータスを全振りしている点。

本体にはカバーが付いているので、パタンと閉じてカバンにラフに放り込めるのが素晴らしい。カバー部にはマグネットが仕込まれており、使用時は背面にピタッと吸着。カバーが下敷きになることで、入力時のクッション性がわずかに向上するという、嬉しい副作用もあります。

Photo: 小暮ひさのり

重量はわずか222g。この軽さの秘密は、電源にボタン電池を採用しているから。それでいて、電池2個で公称値36ヶ月も持つという、凄まじいスタミナを誇ります。

キーストロークは浅めながら、打鍵感にチープな印象はありません。静音性も高く、外出先でも場所を選ばず使える仕上がりです。

iPadの相棒キーボードに迷っている人には、おすすめしたい選択肢のひとつになっていますよ。

【Amazon.co.jp限定】 ロジクール KEYS TO GO 2 ワイヤレス キーボード iK1043GRUd 薄型 軽量 222g Bluetooth ワイヤレスキーボード 無線 Easy-Switch 日本語配列 電池寿命36ケ月 Windows Mac iPad iOS Android Chrome iK1043 グラファイト 国内正規品 9,980円 Amazonで見る PR PR

詳しくはこちら↓

なんだこの薄さは。iPadで仕事したくなる、最高のキーボード

iPad、縦に置きたい人はコレ

Photo: ヤマダユウス型

iPadって、縦向きに固定できるケースが少なくないですか？とはいえ、iPadでスマホゲームをプレイするときなどは、デバイスを縦に置きたくなる瞬間も…。

そんなニーズを満たしてくれるのが、｢MOFT ダイナミックフォリオ｣。

こちらのケースなら、iPadを縦向きに置くことができるようになります。2種類の角度が選べるのもうれしいです。

Image: Amazon

もちろん横置きのパターンも豊富で、フローティングで目線が高くなるのも見やすさに繋がっています。キーボードなどと併せて使う際は、ありがたいですね。

変形パターンが多いため、一見複雑にも感じますが、折り目や目印のおかげで迷うことなくケースを展開可能。ディスプレイをカバーしながら、なおかつ縦置きもできるiPadケース、フレキシブルにiPadを使いたい人にはピッタリのケースと言えそうです。

MOFT【公式直営店】ダイナミックフォリオ iPad Air 11インチ ケース(M3/M2/第5/4世代、2020-2025)多角度調整 タブレットスタンド iPadスタンド 横置＆縦置 強力マグネット 軽量 極薄 iPadカバー 7,880円 Amazonで見る PR PR

詳しくはこちら↓

ぼくはiPadを縦に置きたいだけなんです。だから、やっぱりMOFTなんです