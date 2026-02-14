『ハイキュー‼』×SVリーグ コラボ連載vol.2（23）

ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ富山 畑葵 後編

（前編：畑葵は就職活動をせずにトライアウトでアクアフェアリーズ富山に入団 目指すは「体よりも頭が疲れるバレー」＞＞）



（ｃ）古舘春一／集英社 選手写真／SVリーグ





現役のSVリーガーに、バレーボール漫画『ハイキュー‼』を語ってもらうコラボ連載。選手たちが選ぶベストメンバー、共感したシーン、ベストゲームとは？

＜SVリーガーが語る『ハイキュー‼』＞

Q１、監督目線で『ハイキュー‼』のベストメンバーを選ぶなら？

【オポジット】

牛島若利（白鳥沢学園高校）

【アウトサイドヒッター】

佐久早聖臣（井闥山学院高校）、星海光来（鴎台高校）

【ミドルブロッカー】

昼神幸郎（鴎台高校）、黒尾鉄朗（音駒高校）

【セッター】

孤爪研磨（音駒高校）

【リベロ】

夜久衛輔（音駒高校）

「牛島は"どんな時も決める、点を取ってくれる"という頼もしい存在ですね。サイドは佐久早。とにかくプレーが安定しているし、レシーブ力もあるので。もうひとりは星海ですかね。ちょっとだけ自分と重ね合わせるところもあるんです。身長が低くても点が取れるし、バレーIQが高そうなのも憧れます！

ミドルは昼神と黒尾で、徹底したリードブロックをやってほしいです。黒尾の『最後に咲（わら）うブロック』じゃないですけど、ふたりだったら完璧にできそうなので。

セッターは研磨で。自分たちが劣勢に見える場面を作って、相手を誘い込んで崩すとか、試合のシナリオが見えるのが好きですね。リベロは夜久さん。とにかくレシーブ力がピカイチ。研磨が求めたパスを完璧に入れられるので、研磨とセットで考えたいですね」

Q２、教訓となった、共感した場面や言葉は？

「自分の推しは田中（龍之介）なんですが、彼の『できるまでやればできる』という言葉は刺さります。自分がもともと器用なタイプではなくて、センスよりも努力、コツコツやってできるほうなので。ベストメンバーに入れなかったですが、田中のメンタルが最高で大好きです」

Q３、作中の個人的ベストゲームと、その理由は？

烏野高校vs稲荷崎高校

「試合をひとつだけ選ぶのは迷います。烏野と音駒の"ゴミ捨て場の決戦"も、研磨のストーリーが見られるので好きなんですけど......。推しの田中が追い詰められながらも活躍した稲荷崎戦にします！ とにかく名言がたくさん出ますからね」

【プロフィール】

畑葵（はた・あおい）

所属：ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ富山

2002年12月７日生まれ、静岡県出身。170cm・アウトサイドヒッター。小学２年でバレーを始める。富士見高校時代は３年連続で春高バレーに出場し、３年時にはキャプテンを務めた。日本大学でも全日本インカレに出場するなど活躍。４年時にトライアウトを受け、ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ富山に入団した。