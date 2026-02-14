Z世代の告白は“直接伝える”が78％！しかし…現代ならではの理由にぺえは憤慨「知らなきゃよかった」

タレントのぺえが“Z世代の告白手段”を知りワクワクするも…直後に憤慨してしまう場面があった。

【写真】大学生の告白手段、円形グラフで見ると如実な結果が！

2月12日（木）に放送された『私が愛した地獄』では、番組MCのぺえ・RIHO（平成フラミンゴ）・稲田美紀（紅しょうが）が、バレンタインデーにちなんだトークを展開。

同番組は、他人から見たら地獄でも本人にとっては“忘れられない甘く沼った恋愛”を語り合う恋愛トークバラエティ。今回は3人がバレンタインの予定を明かしていくなか、バレンタインデーにまつわる“ある調査”が発表されることに。

独身男女784名に「バレンタインデーに告白体験はある？」と質問したところ、女性は50代・60代以上が60％に対し、40代は21.2％、30代は15.5％、20代は9.4％…と年々低下しているとのこと。また男性も60代以上が一番多いという結果に。

ぺえは「やっぱり上の年代が圧倒的に多いんだね」と驚き、RIHOは「バレンタイン＝告白のイメージがちょっと薄れつつあるみたいですね」と話を展開していった。

次に大学生の告白手段についての調査も発表されると、「LINEのメッセージ」が7％に対し、「直接伝える」が78％で圧倒的多数という結果が。

これにはぺえも「ちゃんと直接は伝えてくれるんだ！」と驚きを見せるも、RIHOから意外な理由が明かされると表情を曇らせることに。

それは「LINEなどで告白をするとスクショされる可能性があるから」。この事実を知ってしまったぺえは、「『直接伝える』で私はワクワクしたのに…理由が嫌。知らなきゃよかった」と思わず憤慨していた。