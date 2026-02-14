ÃæÆ»¡¦¾®Àî½ßÌé¿·ÂåÉ½¡¡Î©·û»þÂå¤Î¡Ö°¸ý¤Ð¤Ã¤«¤ê¡×Éé¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ì¤°¤¨¤ë¤«
¡¡ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤ÎÂåÉ½Áª¤¬£±£³Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¸µ´´»öÄ¹¤Î¾®Àî½ßÌé»á¤¬¿·ÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¸µÁíÌ³À¯Ì³´±¤Î³¬ÌÔ»á¤ÏÇË¤ì¤¿¡£¾®Àî»á¤Ï¡ÖÅÞÆâ¤ÎÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¡¢³ÆÅÞ¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¿¼¤á¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÀ®²Ì¤Ç¹ñÌ±À¸³è¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¤¬¡¢Á°ÅÓ¤ÏÂ¿Æñ¤À¡£
¡¡ÃæÆ»¤Ï²þÁªÁ°£±£¶£·µÄÀÊ¤«¤é£´£¹µÄÀÊ¤Ë¸º¾¯¡£ÂåÉ½Áª¤Ï£²£·É¼ÂÐ£²£²É¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÅÞÆâ¤Ë¤ÏÀµÞ¤Ê¿·ÅÞ·ëÀ®¤äµì¸øÌÀÅÞ½Ð¿È¤ÎµÄ°÷¤¬ÈæÎãÌ¾Êí¤Ç¾å°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÉÔËþ¤¬¤¯¤¹¤Ö¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢ÍîÁª¤·¤¿¸õÊä¼Ô¤Ø¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¤Ê¤É²ÝÂê¤¬»³ÀÑ¡£²¿¤è¤ê¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁêÎ¨¤¤¤ë¼«Ì±ÅÞ¤È¤É¤¦Î©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦ÀïÎ¬¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡É¾È½¤¬¤¤¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤ÅÞÌ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾®Àî»á¤Ï¡Ö¡ÊÃæÆ»¤È½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ë£±£°£°£°Ëü¿ÍÍ¾¤ê¤ÎÍ¸¢¼Ô¤Î»×¤¤¤Ï·Ú»ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È²þÌ¾¤Ë¤Ï¿µ½Å¡£Î©·û¤È¸øÌÀ¤Î»²±¡µÄ°÷¤ÈÃÏÊýµÄ°÷¤ÏÃæÆ»¤Ë¹çÎ®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ö¾¯¤·Í±Í½¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¹çÎ®¤ÏµÞ¤¬¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¡£
¡¡µðÂçÍ¿ÅÞ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ï¡ÖÌîÅÞÂè£±ÅÞ¤Î¼çÍ×¤Ê¿¦ÀÕ¤Ï¸¢ÎÏ¤Î´Æ»ë¤Ç¡¢À¯¸¢¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¤Î¤¬´ðËÜÀþ¤À¡×¤È¸·¤·¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÇÔ¤·¤¿½°±¡Áª¤ÎÁí³ç¤¬º£¸å¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¤è¤¯»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÃæÆ»¡¢ÆÃ¤ËµìÎ©·û¤Ë¤Ï¡ÖÈãÈ½¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ëÅÀ¤À¡£¤³¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ïº£¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡µìÎ©·û´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÍ½»»°Ñ°÷²ñ¤Ê¤É¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤Î¤¢¤ë¼Áµ¿¤Ç¤ÏÄÉµÚ·¿¤Î¼ÁÌä¤ò¤¹¤ëµÄ°÷¤ò·è¤á¤Þ¤¹¡£¤¢¤ëµÄ°÷¤¬ÄÉµÚ·¿¤Î¼ÁÌä¤ò¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢ÃÏ¸µ»öÌ³½ê¤Ë¥¯¥ì¡¼¥à¤¬»¦Åþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò»È¤¦ÄÉµÚ·¿¤Î¼ÁÌä¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥à¡¼¥É¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð£²£°£²£´Ç¯¤ÎÅìµþÅÔÃÎ»öÁª¤Ë½ÐÇÏ¤·¤¿Ï¡çÖ»²±¡µÄ°÷¤Ë¤â¡ÖÈãÈ½¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤¬¤Ä¤¤¤Æ²ó¤Ã¤¿¡£ÃæÆ»¤ÎÀô·òÂÀ¸µÎ©·ûÂåÉ½¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢£Ø¤ËÈãÈ½¤Ð¤«¤ê¤È¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ö¿·ÅÞ¡ØÃæÆ»¡Ù¤Ï¡¢À¯ºö¤Ç¶¥¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¥à¡¼¥É¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£
