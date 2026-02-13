シンプルな曲線が美しい！上質PUレザー採用のオフィスチェア
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、シンプルで美しい曲線デザインが魅力の、快適性と実用性を兼ね備えたPUレザー採用オフィスチェアの新色「100-SNC027GY(グレー)」を発売した。
■見た目も触り心地も、ワンランク上のPUレザー
座面と背もたれには、上質なPUレザーを採用。しっとりとした手触りで、座った瞬間から快適さを実感できる。汗や水、汚れにも強く、サッと拭くだけで清潔さをキープできるのも大きな魅力。毎日使うものだからこそ、見た目の美しさと扱いやすさの両立にこだわった。
■身体のラインに寄り添う、計算された背もたれ形状
背もたれは、身体のラインに沿う曲線設計。自然な姿勢をサポートし、長時間のデスクワークでも安定した座り心地を提供する。背中全体をやさしく受け止めることで、集中力を妨げにくく、仕事や作業に没頭できる環境づくりをサポートする。
■動きに合わせてくつろげるロッキング機能
背中への体重移動に合わせてチェアが傾くロッキング機能を搭載。軽く背伸びをしたいときや、少しリラックスしたいときも、無理なく身体を預けることができる。
■自分好みに調整できる、操作しやすい機能設計
ロッキング機能は座面下のレバーでON／OFFの切り替えが可能だ。さらに硬さ調整ノブにより、体格や好みに合わせたセッティングが行える。座面の高さもガス圧リフト方式で簡単に調節でき、デスクや身長に合わせた最適なポジションを素早く実現する。
■移動も調整もスムーズ、柔軟なワークスタイルに対応
キャスター付きで移動はスムーズ。立ち座りや位置の微調整もストレスなく行える。固定されたオフィスだけでなく、在宅ワークやフリーアドレス環境など、変化するワークスタイルにも柔軟に対応する。
■商品詳細
■シンプルで美しい曲線デザインが魅力の、快適性と実用性を兼ね備えたPUレザー採用オフィスチェア「100-SNC027GY(グレー)」
■商品詳細
■シンプルで美しい曲線デザインが魅力の、快適性と実用性を兼ね備えたPUレザー採用オフィスチェア「100-SNC027GY(グレー)」
